В США горит завод по переработке мусора: горожан призвали спрятаться в домах (видео)

Пожар возник еще вчера и, по прогнозам пожарных, продлится несколько дней. Из-за горения пластика выделяется токсический дым, поэтому власти провели эвакуацию жителей района.

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Вчера, 11 апреля, на заводе по переработке мусора в городе Ричмонд в США возник пожар, который продолжается до сих пор. Выделение токсичного дыма привело к эвакуации около двух тысяч человек. Об этом сообщили сегодня, 12 апреля, в CNN.

Маршал пожарной охраны штата Индиана Стив Джонс заявил прессе, что густой дым на месте пожара "безусловно токсичный", ведь на заводе горит пластмасса.

"Существует множество различных химических веществ, которые выделяет пластик, когда он горит, и это вызывает беспокойство", — сказал Джонс, объясняя эвакуацию жителей района.

Маршал признался, что пожар, по его мнению, продлится несколько дней.

"Это достаточно большой пожар, так что будет гореть некоторое время", — объяснил он.

Джонс прокомментировал приказ властей об эвакуации. По словам маршала пожарной охраны, жителям домов в радиусе 800 метров от завода приказали эвакуироваться. Людей, живущих дальше, но в направлении ветра, призывали укрыться в домах вместе с домашними животными.

Начальник пожарной службы Ричмонда Тим Браун рассказал, что пожарные обнаружили на месте охваченный огнем трейлер, загруженный "пластиком неизвестного типа". С него пожар распространился на кучи пластика вокруг, а позже — на здание завода. Что привело к возгоранию трейлера, неизвестно.

Браун сообщил, что у пожарных возникли проблемы с доступом к зданию из-за кучи пластика. Они получили доступ только к одной стороне завода. Распространение огня удалось остановить до того, как он опрокинулся на жилые районы.

"Это, пожалуй, самый большой пожар, который я видел в своей карьере", — признался журналистам Браун.

Мэр Ричмонда Дэйв Сноу заверил, что приюты готовы принять жителей района, где произошел пожар.

В агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями округа Вэйн сообщили, что в настоящее время эвакуировано около двух тысяч жителей. Людей призывали не касаться обломков во дворах. Сегодня, 12 апреля, в Ричмонде отменили школьные занятия. Учителей призвали спрятаться от токсичного дыма, поэтому онлайн-уроков тоже не будет.

"Причина пожара неизвестна и, скорее всего, будет известна только после тушения. На месте работает государственная пожарная служба по оказанию помощи в расследовании", — объяснили в агентстве.

Напомним, вчера, 11 апреля, в столице Украины произошел пожар, о чем сообщил мэр Виталий Кличко. Горело здание Киевского национального университета Карпенко-Карого.

Недавно, 8 апреля, журналисты рассказали, что пожарные Бурятии проводили отжиг сухой травы и сожгли полсела. Огонь охватил заборы, бани, сараи и заготовленные дрова местных жителей.