У США горить сміттєпереробний завод: містян закликали сховатися у будинках (відео)

Пожежа виникла ще вчора та, за прогнозами пожежників, триватиме кілька днів. Через горіння пластику виділяється токсичний дим, тому влада провела евакуацію мешканців району.

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Вчора, 11 квітня, на сміттєпереробному заводі у місті Річмонд в США виникла пожежа, яка триває досі. Виділення токсичного диму призвело до евакуації близько двох тисяч осіб. Про це повідомили сьогодні, 12 квітня, у CNN.

Маршал пожежної охорони штату Індіана Стів Джонс заявив пресі, що густий дим на місці пожежі є "безумовно токсичним", адже на заводі горить пластмаса.

"Існує безліч різних хімічних речовин, які виділяє пластик, коли він горить, і це викликає занепокоєння", — сказав Джонс, пояснюючи евакуацію мешканців району.

Маршал зізнався, що пожежа, на його думку, триватиме кілька днів.

"Це досить велика пожежа, тож буде горіти деякий час", — пояснив він.

Джонс прокоментував наказ влади про евакуацію. За словами маршала пожежної охорони, мешканцям будинків у радіусі 800 метрів від заводу наказали евакуюватися. Людей, що живуть далі, але у напрямку вітру, закликали сховатися у будинках разом з хатніми тваринами.

Начальник пожежної служби Річмонда Тім Браун розповів, що пожежники виявили на місці охоплений вогнем трейлер, завантажений "пластиком невідомого типу". З нього пожежа поширилася на купи пластику навколо, а пізніше — на будівлю заводу. Що спричинило загоряння трейлеру, невідомо.

Браун повідомив, що у пожежників виникли проблеми з доступом до будівлі через купи пластику. Вони отримали доступ лише до однієї сторони заводу. Поширення вогню вдалося зупинити до того, як він перекинувся на житлові райони.

"Це, мабуть, найбільша пожежа, яку я бачив у своїй кар'єрі", — зізнався журналістам Браун.

Міський голова Річмонда Дейв Сноу запевнив, що притулки готові прийняти мешканців району, де сталася пожежа.

У агентстві з управління надзвичайними ситуаціями округу Вейн повідомили, що нині евакуювали близько двох тисяч мешканців. Людей закликали не торкатись уламків на подвір’ях. Сьогодні, 12 квітня, у Річмонді скасували шкільні заняття. Вчителів закликали сховатись від токсичного диму, тож онлайн-уроків також не буде.

"Причина пожежі невідома і, швидше за все, буде відома лише після гасіння. На місці працює державна пожежна служба для надання допомоги у розслідуванні", — пояснили в агентстві.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, у столиці України сталася пожежа про що повідомив мер Віталій Кличко. Горіла будівля Київського національного університету Карпенка-Карого.

Нещодавно, 8 квітня, журналісти розповіли, що пожежники Бурятії проводили відпал сухої трави та спалили пів села. Вогонь охопив паркани, лазні, сараї та заготовлені дрова місцевих мешканців.