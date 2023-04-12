Хлеб с шампанским и съедобное золото: самый дорогой сэндвич в мире возвращается в продажу

Сэндвич Quintessential Grilled Cheese привлек много внимания благодаря своей экстравагантности и уникальным ингредиентам. Чтобы заказать его клиенты должны предупредить сотрудников закусочной за 48 часов.

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Сэндвич Quintessential Grilled Cheese, признанный самым дорогим в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, возвращается в продажу в Национальный день жареного сыра. Об этом сообщает IndiaTV.

Serendipity 3, известный нью-йоркский ресторан, объявил о возвращении в свое меню на ограниченное время сэндвича Quintessential Grilled Cheese, ставшего рекордсменом Гиннесса. Об этом закусочна объявила на своей странице в социальных сетях. Чтобы попробовать сэндвич нужно заказывать его за 48 часов.

Цена Quintessential Grilled Cheese составляет ошеломляющие 214 долларов. Для приготовления сэндвича используется редкий сыр Caciocavallo Podolico, который поставляется из Южной Италии и производится из молока коров Podolica. Эти коровы редки, их всего 25 000 в мире, и они лактируют только в мае и июне, что делает этот сыр одним из самых лучших и редких в мире.

Клиенты должны предупредить за 48 часов, чтобы заказать этот сэндвич Фото: Instagram/serendipity3nyc

Сэндвич подается на двух толстых ломтях французского хлеба Pullman champagne, для приготовления которого используется шампанское Dom Perignon и хлопья из съедобного золота в 23 карата. Он смазывается маслом белого трюфеля травяного откорма, что еще больше подчеркивает роскошь блюда.

По словам представителей ресторана, клиенты должны предупредить за 48 часов, чтобы заказать этот сэндвич. Он подается с томатным биском из южноафриканского лобстера, который готовится с использованием томатов Сан Марцано из Италии.

Издание отмечает, что Quintessential Grilled Cheese привлек много внимания благодаря своей экстравагантности и уникальным ингредиентам.

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