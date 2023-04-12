Хліб із шампанським та їстівне золото: найдорожчий сендвіч у світі повертається у продаж

Сендвіч Quintessential Grilled Cheese привернув багато уваги завдяки своїй екстравагантності та унікальним інгредієнтам. Щоб замовити його клієнти повинні попередити співробітників ресторану за 48 годин.

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Сендвіч Quintessential Grilled Cheese, визнаний найдорожчим у світі за версією Книги рекордів Гіннесса, повертається у продаж до Національного дня смаженого сиру. Про це повідомляє IndiaTV.

Serendipity 3, відомий нью-йоркський ресторан, оголосив про повернення у своє меню на обмежений час сендвіча Quintessential Grilled Cheese, який став рекордсменом Гіннесса. Про це закусочна оголосила на своїй сторінці у соціальних мережах. Щоб спробувати сендвіч, потрібно замовляти його за 48 годин.

Ціна Quintessential Grilled Cheese складає приголомшливі 214 доларів. Для приготування сендвіча використовується рідкісний сир Caciocavallo Podolico, який постачається з Південної Італії та виготовляється з молока корів Podolica. Ці корови рідкісні, їх всього 25 000 у світі, і вони лактують лише у травні та червні, що робить цей сир одним із найкращих та рідкісних у світі.

Клієнти повинні попередити за 48 годин, щоб замовити цей сендвіч Фото: Instagram/serendipity3nyc

Сендвіч подається на двох товстих скибках французького хліба Pullman champagne, для приготування якого використовується шампанське Dom Perignon і пластівці з їстівного золота 23 карати. Він змазується олією білого трюфеля, що ще більше підкреслює розкіш страви.

За словами представників ресторану, клієнти мають попередити за 48 годин, щоб замовити цей бутерброд. Він подається з томатним біском із південноафриканського лобстера, який готується з використанням томатів Сан Марцано з Італії.

Видання зазначає, що Quintessential Grilled Cheese привернув багато уваги завдяки своїй екстравагантності та унікальним інгредієнтам.

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