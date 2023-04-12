"Жирный, как свинья": семейная пара обнаружила, что их сад по ночам уничтожает бобер (фото)

Это всего лишь четвертый случай, когда бобер был обнаружен в дикой природе в Великобритании. Они вымерли более 400 лет назад, но в последние годы их популяцию постепенно восстанавливают.

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В Уэльсе семейная пара, чей сад подвергался ночным актам вандализма, обнаружила что виновником является дикий бобер. Животное засняла скрытая камера. Об этом сообщает Daily Star.

Грызуна, строящего плотины, обнаружили муж и жена, после того, как заметили исчезновение деревьев и повреждения, похожие на следы от мачете, на поле рядом с их домом. Заинтересовавшись причиной ущерба домовладельцы купили скрытую камеру, которая засняла, как это существо плавает в пруду и валит деревья.

Семейная пара смогла сделать снимок грызуна Фото: Solent News & Photo Agency

Грызун был обнаружен возле сельской усадьбы в Пемброкшире, Западный Уэльс, где он начал строить себе домик под настилом пруда. Семья прозвала его Энтони, в честь военного историка Энтони Бивора. По словам семейной пары, которая пожелала остаться неизвестной, травоядное животное стало "толстым, как свинья". Оно проводит по шесть часов в сутки за жеванием стволов деревьев и перетаскиванием веток.

Семейная пара заметила исчезновения деревьев и повреждения, похожие на следы от мачете Фото: коллаж Фокус

"Некоторые из наших деревьев стали пропадать за ночь, а другие просто портились. Это выглядело так, как будто кто-то бил их мачете. Единственной уликой были следы зубов, оставленные на коре. К нашему изумлению, камера показала бобра, плавающего вокруг нашего пруда и поедающего наши деревья. Мы не могли в это поверить. С тех пор он снес довольно много деревьев и веток", — рассказала семейная пара.

Издание отмечает, что это всего лишь четвертый случай, когда такой грызун был обнаружен в дикой природе в Великобритании. Бобры, которые могут вырасти до размеров большого спаниеля, вымерли в Британии более 400 лет назад, но в последние годы их популяцию постепенно восстанавливают.

Ранее Фокус писал, что в США на ночную камеру засняли "загадочного зверя". Сотрудники заповедника выложили черно-белое изображение животного в социальные сети, спрашивая, может ли это быть нечто, сбежавшее из зоопарка, или это вообще новый вид.

Также сообщалось, что в Британии "банда" овец терроризирует целую деревню. 37-летний Стефан Джонс сообщил о том, что животные начали действовать группами и вторгаться в дворы жителей. Они ломают сухие стены и поедают живые изгороди во дворах людей.