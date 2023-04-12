"Жирний, як свиня": сімейна пара виявила, що їхній сад ночами знищує бобер (фото)

Це лише четвертий випадок, коли бобер був виявлений у дикій природі у Великій Британії. Вони вимерли понад 400 років тому, але в останні роки їхню популяцію поступово відновлюють.

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В Уельсі сімейна пара, чий садок піддавався нічним актам вандалізму, виявила, що винуватцем є дикий бобер. Тварину зняла прихована камера. Про це повідомляє Daily Star.

Гризуна, який будує греблі, виявили чоловіка і дружину, після того, як помітили зникнення дерев та пошкодження, схожі на сліди від мачете, на полі поруч із їхнім будинком. Зацікавившись причиною шкоди домовласники купили приховану камеру, яка зняла, як ця істота плаває у ставку та валить дерева.

Сімейна пара змогла зробити знімок гризуна Фото: Solent News & Photo Agency

Гризуна знайшли біля сільської садиби в Пемброкширі, Західний Уельс, де він почав будувати собі будиночок під настилом ставка. Сім'я прозвала його Ентоні на честь військового історика Ентоні Бівора. За словами сімейної пари, яка забажала залишитися невідомою, травоїдна тварина стала "товстою, як свиня". Воно проводить по шість годин на добу за жуванням стовбурів дерев та перетягуванням гілок.

Сімейна пара помітила зникнення дерев та пошкодження, схожі на сліди від мачеті Фото: колаж Фокус

"Деякі з наших дерев стали пропадати за ніч, а інші просто псувалися. Це виглядало так, ніби хтось бив їх мачете. Єдиним доказом були сліди зубів, залишені на корі. На наш подив, камера показала бобра, що плаває навколо нашого ставка. і того, хто поїдає наші дерева. Ми не могли в це повірити. З того часу він зніс чимало дерев і гілок", — розповіла сімейна пара.

Видання зазначає, що це лише четвертий випадок, коли такий гризун був виявлений у дикій природі у Великій Британії. Бобри, які можуть зрости до розмірів великого спанієля, вимерли в Британії понад 400 років тому, але останні роки їхню популяцію поступово відновлюють.

Раніше Фокус писав, що у США на нічну камеру зняли "загадкового звіра". Співробітники заповідника виклали чорно-біле зображення тварини в соціальні мережі, питаючи, чи може це бути щось, що втекло із зоопарку, чи це взагалі новий вигляд.

Також повідомлялося, що в Британії "банда" овець тероризує ціле поселення. 37-річний Стефан Джонс повідомив про те, що тварини почали діяти групами та вдиратися у двори мешканців. Вони ламають сухі стіни та поїдають живоплоти у дворах людей.