Жена Медведчука, российские политики и олигархи: Британия обновила санкционный список

Персональные ограничения были введены не только против Оксаны Марченко. Под санкции попали также те люди, которые, по мнению Офиса применения финансовых санкций, сознательно помогали российским олигархам скрывать свои активы в сложных финансовых сетях.

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Великобритания ввела новый пакет антироссийских санкций, под которые попала и Оксана Марченко — жена пророссийского политика Виктора Медведчука. Об этом стало известно из сообщения Офиса применения финансовых санкций Казначейства Британии.

В уже существующий санкционный список было добавлено 11 новых позиций.

Против жены Виктора Медведчука — лидера ОПЗЖ и кума российского президента, ввели финансовые ограничения, которые дополнили "заморозку" активов, произошедшую ранее.

Также под ограничения попали некоторые российские олигархи, их бизнес-активы и родственники.

Великобритания ввела персональные ограничения против:

отца и дочери российского олигарха Андрея Скоча;

Натальи Евтушенковой — жены основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова, а также ее детей;

Гульнары Керимовой — дочери члена Совета Федерации от Дагестана, олигарха Сулеймана Керимова. Девушка владеет четырьмя роскошными виллами во Франции;

Деметриса Иоаннидеса и Христодулоса Вассилиадеса — кипрских помощников, которые поодерживают российских олигархов Абрамовича и Усманова.

Кроме того под финансовые санкции попали компании, связанные с Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым.

В Офисе применения финансовых санкций Казначейства Британии заявили, что имущество и денежные средства лиц и компаний, попавших в санкционный список, уже "заморожены".

Напомним, 11 апреля МВД объявило в розыск Оксану Марченко. СБУ Ивано-Франковской области внесло Марченко в базу розыска как человека, который скрывается от органов досудебного расследования. Женщине инкриминируют финансирование действий, совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

А в конце марта стало известно, что в Украине арестовали "скрытые" активы жены Медведчука на 440 млн гривен. Жена экс-нардепа от ОПЗЖ Оксана Марченко, как утверждают в СБУ, владела акциями стратегического завода "Днепроспецсталь". Предприятие контролировалось через оффшорные компании.