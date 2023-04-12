Дружина Медведчука, російські політики та олігархи: Британія оновила список санкцій

Персональні обмеження було введено не лише проти Оксани Марченко. Під санкції потрапили також люди, які, на думку Офісу застосування фінансових санкцій, свідомо допомагали російським олігархам приховувати свої активи у складних фінансових схемах.

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Великобританія запровадила новий пакет антиросійських санкцій, під які потрапила Оксана Марченко — дружина проросійського політика Віктора Медведчука. Про це стало відомо з повідомлення Офісу щодо застосування фінансових санкцій Казначейства Британії.

У вже існуючий список санкцій було додано 11 нових позицій.

Проти дружини Віктора Медведчука — лідера ОПЗЖ і кума російського президента, запровадили фінансові обмеження, які доповнили "заморожування" активів, що сталося раніше.

Також під обмеження потрапили деякі російські олігархи, їхні бізнес-активи та родичі.

Великобританія запровадила персональні обмеження проти:

батька та дочки російського олігарха Андрія Скоча;

Наталії Євтушенкової – дружини засновника АФК "Система" Володимира Євтушенкова, а також її дітей;

Гульнари Керімової — дочки члена Ради Федерації від Дагестану, олігарха Сулеймана Керімова. Дівчина володіє чотирма розкішними віллами у Франції;

Деметриса Іоаннідеса та Христодулоса Вассіліадеса — кіпрських помічників, які підтримують російських олігархів Абрамовича та Усманова.

Крім того, під фінансові санкції потрапили компанії, пов'язані з Романом Абрамовичем і Алішером Усмановим.

В Офісі застосування фінансових санкцій Казначейства Британії заявили, що майно та кошти осіб і компаній, які потрапили до списку санкцій, вже "заморожені".

Нагадаємо, 11 квітня МВС оголосило у розшук Оксану Марченко. СБУ Івано-Франківської області внесло Марченка до бази розшуку як людину, яка переховується від органів досудового розслідування. Жінці інкримінують фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади.

А наприкінці березня стало відомо, що в Україні заарештували "приховані" активи дружини Медведчука на 440 млн. гривень. Дружина екс-нардепа від ОПЗЖ Оксана Марченко, як стверджують у СБУ, володіла акціями стратегічного заводу "Дніпроспецсталь". Підприємство контролювалося через офшорні компанії.