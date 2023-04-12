Без крыльев и маркировки: пассажир самолета зафиксировал НЛО на видео

Объект двигался по постоянной траектории — не увеличивал скорость и не зависал, а также не имел крыльев, окон или маркировки или других особенностей.

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Один из пассажиров самолета рейса Southwest Airlines запечатлел на видео сигарообразный НЛО. Подробности сообщило издание Daily Star.

В кадре странный объект постоянно двигался на одной высоте с самолетом, а через некоторое время исчез в облаках. В течение 18 секунд прямоугольное серебристое пятно следовало равномерно. НЛО увидели примерно в той же локации, где два года назад произошел подобный случай. Речь идет об округе Орандж.

Пассажир описал неизвестный объект как цилиндрический корабль без признаков наличия крыльев. Он отметил, что не видел там окон или маркировки или других особенностей.

По словам очевидца, средств движения или выхлопа, указывающих на авиасудно, также не было видно. Мужчина объяснил, что объект двигался по постоянной траектории – не увеличивал скорость и не зависал. Впоследствии он скрылся в облаках.

Официальные комментарии со стороны властей американского штата Калифорния, где произошло событие, не объявляли. Рейс Southwest Airlines направлялся в Сан-Диего.

В Италии 5 апреля зафиксировали странное кольцо красного света, подобное НЛО. Оно было больших размеров, похожее на диск "летальной тарелки" инопланетян. Этот удивительный красный диск так быстро появился и исчез, что большинство людей, по-видимому, пропустили это необычное зрелище. Хотя такие события носят естественный характер, иногда люди считают их НЛО. По сути странное явление в атмосфере вызвано электромагнитным импульсом от ближайшей грозы.

Издание Daily Mail 27 марта представило пять легендарных встреч с НЛО. Британские журналисты сообщили, чем они были на самом деле, согласно официальной версии. Постепенно внимание к неизвестным объектам только усилилось. В Пентагоне даже решили создать в 2022 году профильное ведомство, которое ищет и анализирует все данные, касающиеся НЛО. Значительное количество объектов, воспринятых за внеземные летательные аппараты, впоследствии оказались воздушными шарами или метеозондами. Специалисты объясняли это и метеорологическими явлениями. НЛО очень часто видят также и американские военные пилоты, первые наблюдения начинаются с 40-х годов прошлого столетия.