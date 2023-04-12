Без крил і маркування: пасажир літака зафіксував НЛО на відео

Об'єкт рухався по постійній траєкторії — не збільшував швидкість і не зависав, а також не мав крил, вікон або маркування, чи інших особливостей.

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Один із пасажирів літака рейсу Southwest Airlines зафіксував на відео сигароподібний НЛО. Подробиці повідомило видання Daily Star.

У кадрі дивний об'єкт постійно рухався на одній висоті з літаком, а за певний час зник у хмарах. Упродовж 18 секунд прямокутна срібляста пляма прямувала рівномірно. НЛО побачили приблизно у тій же локації, де два роки тому відбувся подібний випадок. Йдеться про округ Орандж.

Пасажир описав невідомий об'єкт як циліндричний корабель без ознак наявності крил. Він зазначив, що не бачив там вікон або маркування, чи інших особливостей.

Зі слів очевидця, засобів руху або вихлопу, які б вказували на авіасудно, також не було видно. Чоловік пояснив, що об'єкт рухався по постійній траєкторії — не збільшував швидкість і не зависав. Згодом він зник у хмарах.

Офіційних коментарів з боку влади американського штату Каліфорнія, де відбулася подія, не оголошували. Рейс Southwest Airlines прямував до Сан-Дієго.

В Італії 5 квітня зафіксували дивне кільце червоного світла, подібне до НЛО. Воно було величезних розмірів, схоже на диск "літальної тарілки" інопланетян. Цей дивний червоний диск так швидко з'явився і зник, що більшість людей, мабуть, пропустили це незвичайне видовище. Хоча такі події мають природний характер, іноді люди вважають їх за НЛО. Насправді дивне явище в атмосфері викликано електромагнітним імпульсом від найближчої грози.

Видання Daily Mail 27 березня представило п'ять легендарних зустрічей із НЛО. Британські журналісти повідомили, чим вони були насправді, згідно з офіційною версією. Поступово увага до невідомих об'єктів тільки посилилися. У Пентагоні навіть вирішили створити у 2022 році профільне відомство, яке шукає та аналізує усі дані, що стосуються НЛО. Значна кількість об'єктів, які були сприйняті за позаземні літальні апарати, згодом виявилися повітряними кулями або метеозондами. Фахівці пояснювали це й метеорологічними явищами. НЛО дуже часто бачать також й американські військові пілоти, перші спостереження починаються з 40-х років минулого століття.