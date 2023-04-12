Решит проблемы в армии: в РФ хотят ввести военный налог

Автор проекта закона, депутат Олег Нилов считает, что новый налог поможет повысить выплаты мобилизованным и мотивировать их ехать на войну с Украиной.

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В Госдуме Российской Федерации зарегистрировали законопроект, который обязывает россиян отчислять до 3% своего дохода на финансирование войны с Украиной. Об этом заявил депутат от социалистической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Олег Нилов в среду, 12 апреля.

"Это что невозможные потери? Тысяча-две рублей в месяц решит серьезнейшие проблемы в армии. Это сотни миллиардов рублей ежемесячно", — сказал автор проекта закона Нилов.

В документе говорится о том, что взимать налог предлагается с военнообязанных мужчин, моложе 45 лет, добавив 2–3% к налогу на доходы физических лиц.

Нилов считает, что этот налог также поможет выплачивать более высокие зарплаты мобилизованным на войну с Украиной россиянам.

"Они будут получать не 200 тыс. руб., а 400–500 тыс. руб. Это может усилить мотивацию для тех, кто рассматривает возможность участия в (войне, — ред.)", — подчеркнул депутат.

Политик уже подсчитал, что, если его законопроект будет принят и подписан российским президентом, то взимать новый налог можно будет с 34 миллионов россиян.

Напомним, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин выдал распоряжение о бесплатной земле для мобилизованных, но, как оказалось, получат ее не все. Документ дает право на бесплатный земельный участок только семьям ликвидированных в Украине российских оккупантов.

Также в конце декабря 2022 года стало известно, что мобилизованным из РФ разрешили бесплатно заморозить сперму. После объявления "частичной" мобилизации спрос на услуги по криоконсервации половых клеток среди россиян увеличился в среднем в 3 раза. Услуга стоит примерно 10 тысяч рублей.