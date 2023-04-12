Вирішить проблеми в армії: у РФ хочуть запровадити військовий податок

Автор проекту закону, депутат Олег Нілов вважає, що новий податок допоможе підвищити виплати мобілізованим та мотивувати їх їхати на війну з Україною.

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У Держдумі Російської Федерації зареєстрували законопроект, який зобов'язує росіян відраховувати до 3% свого прибутку на фінансування війни з Україною. Про це заявив депутат від соціалістичної партії "Справедлива Росія — Патріоти — За правду" Олег Нілов у середу, 12 квітня.

"Це що неможливі втрати? Тисяча-дві рублів на місяць вирішить серйозні проблеми в армії. Це сотні мільярдів рублів щомісяця", — сказав автор проекту закону Нілов.

У документі йдеться про те, що стягувати податок пропонується з військовозобов'язаних чоловіків віком до 45 років, додавши 2–3% до податку на доходи фізичних осіб.

Нілов вважає, що цей податок також допоможе виплачувати вищі зарплати мобілізованим на війну з Україною росіянам.

"Вони будуть отримувати не 200 тис. руб., а 400-500 тис. руб. Це може посилити мотивацію для тих, хто розглядає можливість участі у (війні, — ред.)", — підкреслив депутат.

Політик уже підрахував, що якщо його законопроект буде прийнято і підписано російським президентом, то стягувати новий податок можна буде з 34 мільйонів росіян.

Нагадаємо, у грудні 2022 року президент Росії Володимир Путін видав розпорядження про безкоштовну землю для мобілізованих, але, як виявилося, отримають її не всі. Документ дає право на безплатну земельну ділянку лише сім'ям ліквідованих в Україні російських окупантів.

Також наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що мобілізованим із РФ дозволили безкоштовно заморозити сперму. Після оголошення "часткової" мобілізації попит на послуги з кріоконсервації статевих клітин серед росіян збільшився в середньому у 3 рази. Послуга коштує приблизно 10 000 рублів.