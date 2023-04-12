В Новой Москве неизвестные открыли стрельбу: есть раненый (фото)

Медиа пишут о том, что причиной инцидента со стрельбой мог стать конфликт между бригадиром и рабочими, требующими выплаты зарплаты.

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В Новой Москве в среду, 12 апреля, неизвестные открыли стрельбу и скрылись на Порше Кайен. Об этом сообщает медиа Baza.

По информации медиа, в результате стрельбы есть пострадавший. Мужчина получил ранение в ногу. Сейчас он находится в больнице под присмотром медиков.

А открывшие стрельбу мужчины скрылись с места преступление на элитном автомобиле. Последний раз он попал в фокус камер наблюдения на Варшавском шоссе в Москве.

Сейчас в районе Щербинка и по всей Москве введен план "Перехват". Полиция переведена на усиленный режим несения службы. Силовикам приказали надеть бронежилеты.

Несколько позже появилась информация о том, что автомобиль оформлен на жителя Ингушетии. Однако находится ли он сам в машине неизвестно.

Медиа также установило, что на мужчину-владельца элитного авто оформлены также несколько единиц оружия.

Также в телеграм-каналах распространяется информация о водителе авто и возможном стрелке. Там пишут о том, что машина принадлежит 28-летнему Мусе Чахкиеву.

Мужчина в свое время получил 16 штрафов. Речь идет о сумме в 41 тысячу рублей. Также у Мусы Чахкиева есть семь ограничений на регистрационные действия и арест от судебных приставов.

По предварительной информации авто, на котором злоумышленники скрылись, принадлежит 28-летнему Мусе Чахкиеву.

О возможных причинах преступления уже написали росмедиа. Ссылаясь на информацию из своих источниках в правоохранительных органах, журналисты написали о том, что причиной конфликта со стрельбой стала невыплата зарплаты. Якобы рабочие поругались со своим бригадиром из-за денег и открыли стрельбу.

Кроме того инцидент со стрельбой подтвердили в МВД РФ.

"Между группой граждан произошел конфликт, в ходе которого неизвестный произвел выстрелы, предположительно, из травматического оружия. После этого он с места происшествия скрылся", — сказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России Екатерина Грузь.

На место стрельбы прибыла полиция, которая проводит необходимые действия Фото: ВКонтакте

Напомним, 17 марта мы сообщали о том, что в Подмосковье мужчина открыл огонь из автомата прямо с балкона. По словам очевидцев, житель села Голубое сначала пускал фейерверки из окна своей квартиры, а затем начал стрелять очередями во двор.

А в начале марта мы информировали, что в России экс-чиновник мэрии устроил стрельбу и потребовал повесить нескольких коллег. 44-летний мужчина, являющийся членом партии "Единая Россия", записал видеообращение к журналистам и пообещал рассказать, кто из местных чиновников обворовывал городской бюджет в течение 5 лет.