У Новій Москві невідомі відкрили стрілянину: є поранений (фото)

Медіа пишуть про те, що причиною інциденту зі стріляниною міг стати конфлікт між бригадиром та робітниками, які вимагають виплати зарплати.

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У Новій Москві в середу, 12 квітня, невідомі відкрили стрілянину і втекли на авто Порш Каєн. Про це повідомляє медіа Baza.

За інформацією медіа, внаслідок стрілянини є постраждалий. Чоловік отримав поранення в ногу. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом медиків.

А чоловіки, які відкрили стрілянину, втекли з місця злочину на елітному автомобілі. Востаннє він потрапив у фокус камер спостереження на Варшавському шосе у Москві.

Зараз у районі Щербинка та по всій Москві введено план "Перехоплення". Поліцію переведено на посилений режим несення служби. Силовикам наказали одягти бронежилети.

Дещо пізніше з'явилася інформація про те, що автомобіль оформлений на жителя Інгушетії. Проте чи він сам у машині невідомо.

Медіа також встановило, що на чоловіка-власника елітного авто оформлено кілька одиниць зброї.

Також у телеграм-каналах поширюється інформація про водія авто. Там пишуть про те, що машина належить 28-річному Мусі Чахкієву.

Чоловік свого часу отримав 16 штрафів. Йдеться про суму в 41 тисячу рублів. Також у Муси Чахкієва є сім обмежень на реєстраційні дії та арешт від судових приставів.

За попередньою інформацією авто, на якому зловмисники втекли, належить 28-річному Мусі Чахкієву.

Про можливі причини злочину вже написали росмедіа. Посилаючись на інформацію від своїх джерел у правоохоронних органах, журналісти написали про те, що причиною конфлікту зі стріляниною стала невиплата зарплати. Нібито робітники посварилися зі своїм бригадиром через гроші та відкрили стрілянину.

Крім того, інцидент зі стріляниною підтвердили в МВС РФ.

"Між групою громадян стався конфлікт, під час якого невідомий зробив постріли, ймовірно, з травматичної зброї. Після цього він з місця події втік", — сказала заступниця начальника пресслужби ГУ МВС Росії Катерина Грузь.

На місце стрілянини прибула поліція, яка проводить необхідні дії Фото: ВКонтакте

Нагадаємо, 17 березня ми повідомляли про те, що у Підмосков'ї чоловік відкрив вогонь з автомата прямо з балкона. За словами очевидців, мешканець будинку спочатку пускав феєрверки з вікна своєї квартири, а потім почав стріляти чергами надвір.

А на початку березня ми інформували, що в Росії ексчиновник мерії влаштував стрілянину і зажадав повісити кількох колег. 44-річний чоловік, який є членом партії "Єдина Росія", записав відеозвернення до журналістів і пообіцяв розповісти, хто з місцевих чиновників обкрадав міський бюджет протягом 5 років.