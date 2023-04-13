Мужчина притворился женщиной ради награды на чемпионате страны по шахматам: что его выдало

В ходе турнира мужчина дважды победил бывшую чемпионку соревнований Глорию Джумбу и сильнейшую шахматистку Уганды Ампайру Шакиру, что вызвало подозрения у судей.

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Мужчина из Кении участвовал в Открытом чемпионате своей страны по шахматам, выдавая себя за женщину. Однако его обман был раскрыт и все его победы были аннулированы. Об этом сообщает Chess.com.

Для участия в женской секции первенства шахматист зарегистрировался под именем Миллисент Авуор. На соревнования он приходил в традиционной для мусульманок одежде и никабе с прорезью для глаз и не общался с кем-либо устно, отвечая на вопросы только письменно.

В ходе турнира он дважды победил бывшую чемпионку соревнований Глорию Джумбу и сильнейшую шахматистку Уганды Ампайру Шакиру, что вызвало подозрения у судей.

Главный арбитр Энтони Кионга пояснил, что персонал вначале не стал вмешиваться в ситуацию, полагая, что имеет дело с ортодоксальной мусульманкой. Однако со временем судьи заметили, что игрок ходит не так, как женщина, и носит мужскую обувь.

Шахматист является студентом Университета Найроби Фото: Chess.com

После четвертой партии игрока отвели в отдельное помещение, где попросили удостоверение личности. Оказалось, что шахматист является студентом Университета Найроби. Он признался, что выдавал себя за женщину, чтобы выиграть главный приз в размере 3815 долларов из-за финансовых проблем. Он был исключен из турнира.

В этом году общая сумма призового фонда турнира Kenya Open составляет 42 тысячи долларов.

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