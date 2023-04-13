Чоловік прикинувся жінкою заради нагороди на чемпіонаті країни з шахів: що його видало

У ході турніру чоловік двічі переміг колишню чемпіонку змагань Глорію Джумбу та найсильнішу шахістку Уганди Ампайру Шакіру, що викликало підозри у суддів.

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Чоловік із Кенії брав участь у Відкритому чемпіонаті своєї країни з шахів, видаючи себе за жінку. Однак його обман був розкритий і всі його перемоги були анульовані. Про це повідомляє Chess.com.

Для участі у жіночій секції першості шахіст зареєструвався під ім'ям Міллісент Авуор. На змагання він приходив у традиційному для мусульманок одязі та нікабі з прорізом для очей і не спілкувався з кимось усно, відповідаючи на запитання лише письмово.

У ході турніру він двічі переміг колишню чемпіонку змагань Глорію Джумбу та найсильнішу шахістку Уганди Ампайру Шакіру, що викликало підозри у суддів.

Головний арбітр Ентоні Кіонга пояснив, що персонал спочатку не став втручатися в ситуацію, вважаючи, що має справу з ортодоксальною мусульманкою. Однак згодом судді помітили, що гравець ходить не так, як жінка, і носить чоловіче взуття.

Шахіст є студентом Університету Найробі Фото: Chess.com

Після четвертої партії гравця відвели до окремого приміщення, де попросили посвідчення особи. Виявилося, що шахіст є студентом Університету Найробі. Він зізнався, що видавав себе за жінку, щоб виграти головний приз у розмірі 3815 доларів через фінансові проблеми. Він був відрахований із турніру.

Цього року загальна сума призового фонду турніру Kenya Open складає 42 тисячі доларів.

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