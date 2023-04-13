"Мой сын кого-то убил": парень получил пожизненный срок после звонка матери в полицию

Джошуа Дельбоно напал с ножом на 16-летнего Чарли Бейтса, который умер через 30 минут от полученных ранений. Виновник выбросил нож и сжег часть одежды, в которую он был одет во время нападения. О преступлении сотрудникам полиции сообщила мать нападавшего.

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В Великобритании 19-летний Джошуа Дельбоно был задержан сотрудниками полиции после того, как его мама сообщила им, что он зарезал 16-летнего Чарли Бейтса. Об этом сообщает Ladbible.

Инцидент произошел в прошлом году на автостоянке в городе Радсток. Дельбоно несколько раз нанес смертельные удары ножом подростку. Пострадавший был ранен в грудь и руку и умер через 30 минут. Расследование выявило, что после этого он поехал к местному озеру, выбросил нож и сжег часть одежды, в которую он был одет во время нападения.

16-летний Чарли Бейтс был ранен в грудь и руку и умер через 30 минут Фото: Family Handout

Издание отмечает, что мать Дельбоно позвонила в полицию сразу после того как он вернулся домой.

"Мой сын кого-то убил. Он сейчас у меня дома, но я не могу его никуда отпустить. Он здесь. Я сказала ему, что должна это сделать", — сказала она диспетчеру полиции.

Признавшись в убийстве 16-летнего подростка Дельбоно отрицал свою вину и настаивал на том, что защищал своего друга. Сразу после того, как был получен звонок от женщины, офицер задержал парня по подозрению в убийстве. В результате он был приговорен к пожизненному заключению.

19-летний Джошуа Дельбоно был задержан сотрудниками полиции после того, как его мама сообщила им, что он зарезал другого подростка Фото: Avon and Somerset Police

"Мне показалось, что моего друга ударили ножом — это заставило меня отреагировать. Я не понимал, что он ранен. Это была случайная встреча. Я действительно опустошен тем, что Чарли был смертельно ранен, это не было моим намерением", — заявил Дельбоно.

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