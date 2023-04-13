"Мій син когось убив": хлопець отримав довічний термін після дзвінка матері до поліції

Джошуа Дельбоно напав із ножем на 16-річного Чарлі Бейтса, який помер через 30 хвилин від отриманих поранень. Винуватець викинув ножа та спалив частину одягу, в який він був одягнений під час нападу. Про злочин співробітникам поліції повідомила мати нападника.

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У Великій Британії 19-річного Джошуа Дельбоно затримали співробітники поліції після того, як його мама повідомила їм, що він зарізав 16-річного Чарлі Бейтса. Про це повідомляє Ladbible.

Інцидент стався минулого року на автостоянці у місті Радсток. Дельбоно кілька разів завдав смертельних ударів ножем підлітку. Потерпілого було поранено в груди та руку і він помер через 30 хвилин. Розслідування виявило, що після цього хлопець поїхав до місцевого озера, викинув ножа та спалив частину одягу, в який він був одягнений під час нападу.

16-річний Чарлі Бейтс був поранений у груди та руку і помер через 30 хвилин Фото: Family Handout

Видання зазначає, що мати Дельбоно зателефонувала до поліції відразу після того, як він повернувся додому.

"Мій син когось убив. Він зараз у мене вдома, але я не можу його нікуди відпустити. Він тут. Я сказала йому, що маю це зробити", — сказала вона диспетчеру поліції.

Зізнавшись у вбивстві 16-річного підлітка, Дельбоно заперечував свою провину і наполягав на тому, що захищав свого друга. Одразу після того, як було отримано дзвінок від жінки, офіцер затримав хлопця за підозрою у вбивстві. В результаті він був засуджений до довічного ув'язнення.

19-річного Джошуа Дельбоно затримали співробітники поліції після того, як його мама повідомила їм, що він зарізав іншого підлітка Фото: Avon and Somerset Police

"Мені здалося, що мого друга вдарили ножем — це змусило мене відреагувати. Я не розумів, що його поранено. Це була випадкова зустріч. Я справді спустошений тим, що Чарлі був смертельно поранений, це не мій намір", — заявив Дельбоно.

Раніше Фокус писав, що вчителька організувала у своєму класі секретний бійцівський клуб. У США учні середньої школи повідомили слідчим, що вони брали участь у запланованих бійках усередині школи, та заявили, що їх знову запрошували на додаткові поєдинки, щоб вони могли взяти реванш.

Також повідомлялося, що у Британії екоактивістів затримали за спробу нападу на динозавра. 21-річний студент Деніел Кнорр та 67-річна вчителька Вікторія Ліндселл спробували розмалювати експонат тварини, але їм завадили співробітники музею. На активістах були одягнені білі футболки із написом "Just Stop Oil".