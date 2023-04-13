Не только "хорошие гены": самый старый врач в мире рассказал о своем долголетии (фото)

По словам доктора Говарда Такера, физические упражнения очень важны. Но временами долгая и счастливая жизнь должна включать в себя стейк "Нью-Йорк Стрип" и мартини.

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Доктор Говард Такер поделился секретом своего долголетия. В прошлом году невролог из Кливленда, штат Огайо, США, был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как "Самый старый практикующий врач". Об этом рассказывает Daily Star.

Мужчина занимается медициной на протяжении 76 лет, начиная с 1947 года.

Издание отмечает, что когда доктор Такер родился в 1922 году, средняя продолжительность жизни мужчин составляла 58 лет. Тем не менее он смог пережить множество значимых исторических событий, таких как сухой закон, Великая депрессия, Вторая мировая война, и глобальная пандемия. Согласно исследованию Бостонского университета, только один из пяти тысяч людей доживает до столетия в настоящее время.

Американец рассказал как ему удалось дожить до 100 лет. Он думает, что долгая и счастливая жизнь должна включать в себя иногда стейк "Нью-Йорк Стрип" и мартини.

В прошлом году мужчина был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как "Самый старший практикующий врач" Фото: Guiness Book Of Records

Доктор Такер считает, что даже если у вас "хорошие гены", то не следует забывать заботиться о себе. Американец придерживался нескольких правил, которые он соблюдает на протяжении долгого времени. Прежде всего, он убежден в важности поддержания физической формы.

"Плавание, бег трусцой, походы и катание на лыжах до 80 лет сделали меня сильным и здоровым. Я стараюсь пробегать не менее трех миль на беговой дорожке в быстром темпе в течение недели", — рассказал мужчина.

Однако несмотря на свое увлечение физической активностью, доктор Такер считает, что нужно жить полной жизнью и не пытаться ограничивать себя. Он пояснил, что пьет мартини и ест стейк по-нью-йоркски, но не каждый день.

Доктор Такер с женой Сарой, 89 лет, которая по сей день занимается психиатрией Фото: Daily Star

На самом деле американец убежден, что настоящий секрет долголетия заключается в том, что таких секретов попросту нет.

"Мы живем каждый день и умираем только один раз, поэтому мы должны максимально использовать время, которое у нас есть", — добавил доктор Такер.

В не рабочее время мужчина любит побыть в кругу семьи. У него четверо детей и десять внуков.

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Также сообщалось, что 100-летняя американка поделилась своим секретом долголетия. Ширли Гудман известна в соцсетях как "танцующая бабушка". Женщина начала танцевать в 8 лет, а уже в 17 открыла собственную танцевальную школу. Недавно она отпраздновала юбилей и рассказала как ей удается сохранять такой запас бодрости.