Не лише "хороші гени": найстаріший лікар у світі розповів про своє довголіття (фото)

За словами доктора Говарда Такера, фізичні вправи є дуже важливими. Але часом довге і щасливе життя має включати стейк "Нью-Йорк Стріп" і мартіні.

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Лікар Говард Такер поділився секретом свого довголіття. Минулого року невролог із Клівленда, штат Огайо, США, був занесений до Книги рекордів Гіннеса як "Найстаріший практикуючий лікар". Про це розповідає Daily Star.

Чоловік займається медициною протягом 76 років, починаючи з 1947 року.

Коли доктор Такер народився в 1922 році, середня тривалість життя чоловіків становила 58 років. Проте він зміг пережити безліч значних історичних подій, таких як сухий закон, Велика депресія, Друга світова війна та глобальна пандемія. Згідно з дослідженням Бостонського університету, лише один із п'яти тисяч людей доживає до сторіччя.

Американець розповів, як йому вдалося дожити до 100 років. Він думає, що довге і щасливе життя має включати іноді стейк "Нью-Йорк Стріп" і мартіні.

Минулого року чоловік був занесений до Книги рекордів Гіннеса як "Найстарший практикуючий лікар" Фото: Guiness Book Of Records

Доктор Такер вважає, що навіть якщо у вас "хороші гени", то не слід забувати піклуватися про себе. Американець протягом тривалого часу дотримується кількох правил. Насамперед він переконаний у важливості підтримки фізичної форми.

"Плавання, біг підтюпцем, походи та катання на лижах до 80 років зробили мене сильним і здоровим. Я намагаюся пробігати не менше трьох миль на біговій доріжці у швидкому темпі протягом тижня", — розповів чоловік.

Однак, попри своє захоплення фізичною активністю, доктор Такер вважає, що потрібно жити повним життям і не намагатися обмежувати себе. Він пояснив, що п'є мартіні і їсть стейк "Нью-Йорк Стріп", але не щодня.

Доктор Такер із дружиною Сарою, 89 років, яка досі займається психіатрією Фото: Daily Star

Насправді американець переконаний, що справжній секрет довголіття полягає в тому, що таких секретів немає.

"Ми живемо щодня і помираємо лише один раз, тому ми маємо максимально використати час, який у нас є", — додав доктор Такер.

У не робочий час чоловік любить побути у родинному колі. У нього четверо дітей та десять онуків.

Раніше Фокус писав, що британка, якій виповнилося 108 років, поділилася своєю "таємницею" довголіття. Мері Енн Кліфтон думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям та вмінню вибирати правильний час для їх вживання.

Також повідомлялося, що 100-річна американка поділилася своїм секретом довголіття. Ширлі Гудман відома в соцмережах як "танцююча бабуся". Жінка почала танцювати у 8 років, а вже у 17 відкрила власну танцювальну школу. Нещодавно вона відсвяткувала ювілей і розповіла, як їй вдається зберігати такий запас бадьорості.