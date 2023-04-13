Не популярен в Кремле: лидера Беларуси могут заменить на Путина, — дипломат

Американский дипломат Эрик Стивен Эдельман и президент "Freedom House" Дэвид Крамер считают, что как поражение Украины в войне с РФ, так и победа ВСУ приведут к падению режима Александра Лукашенко в Беларуси.

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Беларусь может получить нового лидера, которым станет президент РФ Владимир Путин, так как Кремль больше не может и не хочет поддерживать "последнего диктатора Европы" Александра Лукашенко. Об этом 13 апреля написало издание "Daily Express".

Медиа пишет о том, что по мере того, как Александр Лукашенко все больше зависит от Владимира Путина, поражение ВС РФ в Украине может привести к его падению. Более того, даже при победе России, по мнению некоторых экспертов, положение лидера Беларуси остается открытым, поскольку политик никогда не был популярным в Кремле.

"Поражение России в Украине значительно ослабит Путина и он больше не сможет выручать своего товарища-диктатора. Это может придать смелости белорусам еще раз попробовать свои силы в свержении Лукашенко", — говорит исполнительный директор аналитического центра "iSANS" Влад Кобец.

По его словам, хотя два лидера кажутся близкими, их отношения на протяжении всей истории были натянутыми, в значительной степени из-за неустойчивого поведения Александра Лукашенко и его готовности открыто действовать как диктатор.

Кроме того о положении нынешнего лидера Беларуси высказались американский дипломат Эрик Стивен Эдельман и президент "Freedom House" Дэвид Крамер

"Хотя победа в Украине может и не привести к падению Путина, она может открыть двери для окончательного решения проблемы Лукашенко. Давно пора уйти последнему диктатору Европы", — говорят они.

Напомним, 10 апреля Александр Лукашенко попросил у главы Минобороны Сергея Шойгу "защиты от Запада". Он пожаловался на якобы несоблюдение США условий Будапештского меморандума. Штаты только "подогревают агрессию" против Минска, уверен Лукашенко.

Мы также информировали о том, 6 апреля аналитики из американского Института изучения войны (ISW) заявили, что президент России Владимир Путин хочет заполучить больше власти над Беларусью и уже нашел инструмент для этого. В отчете организации говорится, что Путин и Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства обсудили вопросы безопасности, культуры и экономики. Так, Путин заявил, что российские и белорусские официальные лица выполнили 74% из 28 программ Союзного государства.