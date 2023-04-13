Не популярний у Кремлі: лідера Білорусі можуть замінити на Путіна, — дипломат

Американський дипломат Ерік Стівен Едельман та президент "Freedom House" Девід Крамер вважають, що як поразка України у війні з РФ, так і перемога ЗСУ призведуть до падіння режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.

Related video

Білорусь може отримати нового лідера, яким стане президент РФ Володимир Путін, оскільки Кремль більше не може і не хоче підтримувати "останнього диктатора Європи" Олександра Лукашенка. Про це 13 квітня написало видання Daily Express.

Медіа пише про те, що в міру того, як Олександр Лукашенко все більше залежить від Володимира Путіна, поразка ЗС РФ в Україні може призвести до його падіння. Більше того, навіть за перемоги Росії, на думку деяких експертів, становище лідера Білорусі залишається відкритим, оскільки політик ніколи не був популярним у Кремлі.

"Поразка Росії в Україні значно послабить Путіна і він більше не зможе рятувати свого товариша-диктатора. Це може надати сміливості білорусам ще раз спробувати свої сили у поваленні Лукашенка", — каже виконавчий директор аналітичного центру "iSANS" Влад Кобець.

За його словами, хоча два лідери здаються близькими, їхні стосунки впродовж усієї історії були натягнутими, значною мірою через нестійку поведінку Олександра Лукашенка та його готовність відкрито діяти як диктатор.

Крім того, про становище нинішнього лідера Білорусі висловилися американський дипломат Ерік Стівен Едельман і президент " Freedom House " Девід Крамер.

"Хоча перемога в Україні може і не призвести до падіння Путіна, вона може відчинити двері для остаточного вирішення проблеми Лукашенка. Давно час піти останньому диктатору Європи", — кажуть вони.

Нагадаємо, 10 квітня Олександр Лукашенко попросив у глави Міноборони Сергія Шойгу "захисту від Заходу". Він поскаржився на нібито недотримання США умов Будапештського меморандуму. Штати лише "підігрівають агресію" проти Мінська, упевнений Лукашенко.

Ми також інформували про те, що 6 квітня аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що президент Росії Володимир Путін хоче отримати більше влади над Білоруссю і вже знайшов інструмент для цього. У звіті організації йдеться, що Путін та Лукашенко під час засідання Вищої держради Союзної держави обговорили питання безпеки, культури та економіки. Так, Путін заявив, що російські та білоруські офіційні особи виконали 74% із 28 програм Союзної держави.