Оповещение об эвакуации в Японии после пуска ракеты из КНДР не было ошибкой, — правительство

По словам представителей правительства, северокорейская ракета исчезла с радаров сразу после обнаружения. Дальнейший анализ показал, что нет вероятности того, что ракета упадет на территории Японии.

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Представители правительства Японии объяснили, что оповещение об экстренной эвакуации в районе острова Хоккайдо, поблизости с которым упала северокорейская ракета, не было ошибкой. Позже власти все же отменили эвакуацию. Об этом сообщает ABC.

"Мы не исправили информационное оповещение J-Alert [системы экстренного оповещения]", — пояснил на пресс-конференции в четверг, 13 апреля, Хирокадзу Мацуно, генеральный секретарь Кабинета министров.

По его словам, северокорейская ракета исчезла с радаров сразу после обнаружения. В дальнейшем был проведен анализ, показавший, что нет вероятности того, что ракета приземлится на территории Японии. В дальнейшем оповещение об эвакуации отменили.

По словам Мацуно, сигнал воздушной тревоги системы J-Alert информировал граждан об опасности, связанной с ракетой. Это было сделано, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность граждан.

В Минобороны Японии назвали произошедшее "серьезной провокацией": ракета пролетела около 1000 км, но о том, какой была ее максимальная высота, не сообщается.

Предупреждение J-Alert на телеэкране после запуска баллистической ракеты из Северной Кореи

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в этой связи заявил, что правительство инициирует заседание Совета национальной безопасности.

Министр обороны Ясукадзу Хамада сообщил, что, судя по всему, ракета была выпущена в восточном направлении под большим углом. Но он не может подтвердить, пролетела ли ракета над исключительной экономической зоной Японии.

По данным береговой охраны Японии, снаряд упал в море к востоку от Северной Кореи.

Напомним, что после пуска баллистической ракеты из КНДР на Хоккайдо объявили эвакуацию. Но местные жители были недовольны системой оповещения J-Alert.

Ранее СМИ сообщали, что руководство Японии может разместить новейшее вооружение в 60 км от границ с РФ.