Повідомлення про евакуацію в Японії після пуску ракети з КНДР не було помилкою, — уряд

За словами представників уряду, північнокорейська ракета зникла з радарів одразу після виявлення. Подальший аналіз показав, що немає ймовірності того, що ракета впаде біля Японії.

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Представники уряду Японії пояснили, що сповіщення про екстрену евакуацію в районі острова Хоккайдо, поблизу якого впала північнокорейська ракета, не було помилкою. Пізніше влада все ж таки скасувала евакуацію. Про це повідомляє ABC.

"Ми не виправили інформаційне сповіщення J-Alert [системи екстреного оповіщення]", — пояснив на прес-конференції у четвер, 13 квітня, Хірокадзу Мацуно, генеральний секретар Кабінету міністрів.

За його словами, північнокорейська ракета зникла з радарів одразу після виявлення. Надалі було проведено аналіз, який показав, що немає ймовірності того, що ракета приземлиться на території Японії. Надалі сповіщення про евакуацію скасували.

За словами Мацуно, сигнал повітряної тривоги системи J-Alert повідомив громадян про небезпеку, пов'язану з ракетою. Це було зроблено, щоб насамперед забезпечити безпеку.

У Міноборони Японії назвали подію "серйозною провокацією": ракета пролетіла близько 1000 км, але про те, якою була її максимальна висота, не повідомляється.

Попередження J-Alert на телеекрані після запуску балістичної ракети з Північної Кореї

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у зв'язку з цим заявив, що уряд ініціює засідання Ради національної безпеки.

Міністр оборони Ясукадзу Хамада повідомив, що, зважаючи на все, ракета була випущена у східному напрямку під великим кутом. Але він не може підтвердити, чи ракета пролетіла над винятковою економічною зоною Японії.

За даними берегової охорони Японії, снаряд впав у море на схід від Північної Кореї.

Нагадаємо, що після запуску балістичної ракети із КНДР на Хоккайдо оголосили евакуацію. Але місцеві жителі були незадоволені системою оповіщення J-Alert.

Раніше ЗМІ повідомляли, що керівництво Японії може розмістити новітнє озброєння за 60 км від кордонів з РФ.