За неприличное фото возле священного дерева: на Бали арестовали блогершу из РФ (фото)

Индонезийская активистка Нилух Джелантик призвала иностранцев, не уважающих местные традиции и культуру, покинуть ее страну.

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Иммиграционная полиция Денпасара приняла решение депортировать гражданку Российской Федерации Луизу Косых в связи с ее откровенной фотоссесией на священном дереве на острове Бали. Об этом пишет местное новостное агентство Antara.

В публикации говорится, что 40-летнюю россиянку арестовали на вилле в деревне Переренан, Бадунг Редженси. После допроса ее обязали покинуть территорию Индонезии при первой же возможности.

По данным журналистов, Косых позировала в обнаженном виде возле 700-летнего дерева, так как хотела "быть единым целым с природой". Женщина сказала правоохранителям, что не знала, что место ее фотоссесии является священным.

Россиянка устроила фотоссесию на священном 700-летнем дереве Россиянка устроила фотоссесию на священном 700-летнем дереве

Также сообщается, что у Луизы Косых есть разрешение на пребывание на острове до 10 декабря 2024 года.

Фотосессия Луизы Косых на священном дереве: что говорят местные жители

Индонезийская активистка и предпринимательница Нилух Джелантик 11 апреля опубликовала скриншоты из Instagram Луизы Косых, возмутившись откровенной фотосессией в священном месте.

"Бали — наш дом. Не твой. Как вы думаете, будете круто выглядеть, делая голые фотографии на наших священных деревьях? Возвращайся в свою страну, если не можешь уважать наши традиции и культуру!" — написала Джелантик.

Позже активистка поблагодарила правоохранителей за быструю реакцию на инцидент.

Что известно о священном дереве

Древнее балийское дерево растет поблизости от местного храма, построенного в эпоху царя Переана. Балийцы утверждают, что оно застало времена возведения святыни, а высота его кроны достигает 50 метров.

Дерево относится к редкой разновидности баньяна. Обитатели острова верят, что его кожура имеет лечебные свойства, а само растение излучает магическую ауру и защищает местных жителей, поэтому с ним связано большое количество церемоний.

Также считается, что корни дерева простираются по всей территории деревни.

Священное дерево баньяна

В РФ не подтвердили депортацию Косых

Российские СМИ утверждают, ссылаясь на свои источники, что блогершу не будут депортировать с Бали, так как она не нарушала никаких законов.

По словам журналистов, с женщиной просто провели беседу, указав на то, что на острове негативно относятся к фотоссесиям в обнаженном виде.

Согласно данным еще одного росСМИ, Косых возвращается в Россию не из-за депортации, а по личным делам. Блогерша подтвердила, что сделала фото на священном дереве, однако пока не уверена, что будет их удалять.

Отметим, что на момент написания материала страница Луизы Косых в Instagram недоступна.

Ранее, 29 марта, мы также писали о том, что российского блогера Юрия Чиликина депортируют с Бали за снимок с голыми ягодицами на фоне священной горы. Россиянину пришлось пройти церемонию подношения богам, чтобы унять их гнев.

Мы также писали о том, что с началом полномасштабной войны в Украине тысячи граждан России переехали на Бали. В связи с этим, местные чиновники пытаются ограничить выдачу виз для россиян и украинцев.