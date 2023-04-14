За непристойне фото біля священного дерева: на Балі заарештували блогерку із РФ (фото)

Індонезійська активістка Нілух Джелантік закликала іноземців, які не поважають місцеві традиції та культуру, покинути її країну.

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Імміграційна поліція Денпасара прийняла рішення депортувати громадянку Російської Федерації Луїзу Косих через її відверту фотосесію на священному дереві на острові Балі. Про це пише місцеве агентство новин Antara.

У публікації йдеться про те, що 40-річну росіянку заарештували на віллі в селі Переренан, Бадунг Редженсі. Після допиту її зобов'язали залишити територію Індонезії за першої ж нагоди.

За даними журналістів, Косих позувала в оголеному вигляді біля 700-річного дерева, оскільки хотіла "бути єдиним цілим із природою". Жінка сказала правоохоронцям, що не знала, що місце її фотосесії є священним.

Росіянка влаштувала фотосесію на священному 700-річному дереві Росіянка влаштувала фотосесію на священному 700-річному дереві

Також повідомляється, що Луїза Косих має дозвіл на перебування на острові до 10 грудня 2024 року.

Фотосесія Луїзи Косих на священному дереві: що кажуть місцеві жителі

Індонезійська активістка та підприємниця Нілух Джелантик 11 квітня опублікувала скріншоти з Instagram Луїзи Косих, обурившись відвертою фотосесією у священному місці.

"Балі — наш дім. Не твій. Як ви думаєте, будете круто виглядати, роблячи голі фотографії на наших священних деревах? Повертайся до своєї країни, якщо не можеш поважати наші традиції та культуру!" — Написала Джелантик.

Пізніше активістка подякувала правоохоронцям за швидку реакцію на інцидент.

Що відомо про священне дерево

Стародавнє балійське дерево росте поблизу місцевого храму, побудованого в епоху царя Переана. Балійці стверджують, що вона застала часи зведення святині, а висота його крони сягає 50 метрів.

Дерево належить до рідкісного різновиду баньяна. Мешканці острова вірять, що його кора має лікувальні властивості, а сама рослина випромінює магічну ауру та захищає місцевих жителів, тому з деревом пов'язана велика кількість церемоній.

Також вважається, що коріння дерева простягається по всій території села.

Священне дерево баньяна

У РФ не підтвердили депортацію Косих

Російські ЗМІ стверджують, посилаючись на свої джерела, що блогерку не депортуватимуть з Балі, оскільки вона не порушувала жодних законів.

За словами журналістів, з жінкою просто провели бесіду, вказавши на те, що на острові негативно ставляться до фотосесій в оголеному вигляді.

За даними ще одного росЗМІ, Косих повертається до Росії не через депортацію, а в особистих справах. Блогерка підтвердила, що зробила фото на священному дереві, проте поки що не впевнена, що їх видалятиме.

Зазначимо, що на момент написання матеріалу сторінка Луїзи Косих в Instagram недоступна.

Раніше, 29 березня, ми також писали про те, що російського блогера Юрія Чилікіна депортують із Балі за знімок із голими сідницями на тлі священної гори. Росіянину довелося пройти церемонію підношення богам, щоб угамувати їхній гнів.

Ми також писали про те, що з початком повномасштабної війни в Україні тисячі громадян Росії переїхали на Балі. У зв'язку з цим місцеві чиновники намагаються обмежити видачу віз для росіян та українців.