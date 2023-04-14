"На нас начал падать потолок": в США семья смогла пережить разрушительное торнадо (видео)

Джейк Хилл рассказал, как ему и его семье удалось выжить после того, как торнадо пронеслось над их домом. Мужчина отметил, что от постройки осталось только три целые стены вокруг ванной комнаты, в которой они прятались.

Related video

20-летний американец Джейкоб Хилл был на работе, не обращая внимания на панические звонки своей матери, когда торнадо со скоростью 138 миль (чуть более 222 км) в час стремительно несся к его родному городу Спенсер, штат Индиана (США). Об этом рассказывает The Isnider.

Мужчина и его семья не по наслышке знакомы с разрушительной силой бушующей стихии. В их регионе смерчи стали частым явлением.

"Здесь всегда слышишь о приближающихся торнадо, но ты никогда не думаешь, что это может случиться с тобой", — сказал Хилл в интервью Insider.

В конце прошлого месяца семья Хилла смогла на себе ощутить всю губительную мощь стихии. В ночь на 31 марта над Индианой пронеслась серия из 10 торнадо, часть большого количества ураганов, обрушившихся на Средний Запад и Юг, в результате которых погибли по меньшей мере 32 человека и еще несколько получили ранения.

В ту ночь Хилл только что закончил ночное дежурство и собирался возвращаться домой. Издание отмечает, что мужчина тогда еще даже не подозревал, что опередит торнадо и доберется до своей входной двери всего за несколько мгновений до начала разрушений. Когда американец подъехал к своему жилищу, то заметил, как искрятся близлежащие линии электропередач, погружая улицу во тьму. По его словам, трансформатор взорвался неподалеку, а продолжающийся ветер набрал опасную скорость, что заставило его поскорее броситься внутрь дома.

Джейкоб Хилл, его мама, брат, бабушка, дедушка, крестная мать и собака Ригсби укрылись в ванной комнате Фото: The Insider

По словам Хилла, следующие несколько минут были как в тумане. Он вспоминает, что свист ветра становился все громче и громче. Мужчина слышал, как кто-то из его родных кричал, приказывая всем зайти в ванную. Хилл, его мама, брат, бабушка, дедушка, крестная мать и собака Ригсби забежали в крошечную комнату решив, что смогут там укрыться.

"Мы всегда говорили о том, чтобы укрыться именно там, потому что у нас нет подвала", — добавил американец.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, не существует абсолютно безопасного места для укрытия во время торнадо из-за летящих обломков. Но некоторые места являются более оптимальными, чем другие, заявили в агентстве, включая подвалы, коридоры, чуланы и другие помещения без окон на низких этажах.

Разрушения начались через несколько мгновений после того, как все оказались в "укрытии".

"На нас начал падать гипсокартонный потолок. Я слышал, как разбиваются окна. Я почувствовал, как падает гипсокартон, и начал вдыхать пыль", — говорит Хилл.

Когда все закончилось мужчина лежал на земле, не зная, потерял ли он сознание в этом хаосе. Он сказал, что не совсем уверен в том, как долго длилось это испытание, но члены его семьи позже сказали, что ураган пронесся примерно за 45 секунд.

Мужчина сразу же проверил, все ли в порядке с его семьей. Издание отмечает, что никто из шестерых его родных не пострадал. Семье пришлось выбираться из ванной разбирая стену, которая завалила вход в комнату. По словам Хилла, во всем доме остались только три целые стены, и они относились к ванной комнате, где они решили укрыться. Буря разрушила дом, оставив мало что пригодного для спасения.

"У нас не было крыши. Это было душераздирающе. Это было эмоционально. Было очень страшно. Поскольку шторм все еще продолжался, нам было некуда идти, некому звонить", — добавил он.

Сейчас семья Хилла живет у друзей, надеясь со временем восстановить свой дом, который принадлежал их им почти 100 лет.

Ранее Фокус писал, что в США ураган уничтожил коллекцию старинных Chevrolet Corvette. Все автомобили серьезно повреждены, а некоторые из них не подлежат восстановлению.

Также сообщалось, что на США обрушилось мощное торнадо. Как сообщают журналисты, в местных больницах не хватает машин скорой помощи для эвакуации всех пострадавших.