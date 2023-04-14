"На нас почала падати стеля": у США родина змогла пережити руйнівний торнадо (відео)

Джейк Гілл розповів, як йому та його родині вдалося вижити після того, як торнадо пронісся над їхнім будинком. Чоловік зазначив, що від будівлі залишилося лише три цілі стіни навколо ванної кімнати, де вони ховалися.

Related video

20-річний американець Джейкоб Гілл був на роботі, не звертаючи уваги на панічні дзвінки своєї матері, коли торнадо зі швидкістю 138 миль (трохи більше 222 км) за годину стрімко мчав до його рідного міста Спенсер, штат Індіана (США). Про це розповідає The Isnider.

Чоловік і його родина не з чуток знайомі з руйнівною силою бурхливої стихії. У тому регіоні смерчі стали частим явищем.

"Тут завжди чуєш про торнадо, що наближаються, але ти ніколи не думаєш, що це може статися з тобою", — сказав Гілл в інтерв'ю Insider.

Наприкінці минулого місяця родина Гілла змогла на собі відчути всю згубну силу стихії. У ніч на 31 березня над Індіаною пройшла серія з 10 торнадо, і це лише частина великої кількості ураганів, що обрушилися на Середній Захід і Південь, у результаті яких загинули щонайменше 32 людини та ще кілька поранено.

Тієї ночі Гілл тільки закінчив нічне чергування та збирався повертатися додому. Видання зазначає, що чоловік тоді ще навіть не підозрював, що випередить торнадо й добереться до своїх вхідних дверей усього за кілька миттєвостей до початку руйнувань. Коли американець під'їхав до свого житла, то помітив, як іскряться лінії електропередач. За його словами, трансформатор вибухнув неподалік, а вітер набрав небезпечну швидкість, що змусило його якнайшвидше кинутися всередину будинку.

Джейкоб Гілл, його мама, брат, бабуся, дідусь, хрещена мати й собака Рігсбі сховалися у ванній кімнаті Фото: The Insider

За словами Гілла, наступні кілька хвилин були як у тумані. Він згадує, що свист вітру ставав дедалі голоснішим. Чоловік чув, як хтось із його рідних кричав, наказуючи всім зайти у ванну. Гілл, його мама, брат, бабуся, дідусь, хрещена мати й собака Рігсбі забігли до крихітної кімнати, вирішивши, що зможуть там сховатися.

"Ми завжди говорили про те, щоб сховатися саме там, тому що в нас немає підвалу", — додав американець.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, не існує абсолютно безпечного місця для укриття під час торнадо через уламки, що летять. Але деякі місця є оптимальнішими за інші, заявили в агентстві, включаючи підвали, коридори, комори та інші приміщення без вікон на низьких поверхах.

Руйнування почалися за кілька хвилин після того, як усі опинилися в "укритті".

"На нас почала падати гіпсокартонна стеля. Я чув, як розбиваються вікна. Я відчув, як падає гіпсокартон, і почав вдихати пил", — говорить Гілл.

Коли все закінчилося, чоловік лежав на землі, не знаючи, чи він знепритомнів у цьому хаосі. Він сказав, що не зовсім упевнений у тому, як довго тривало це випробування, але члени його сім'ї пізніше сказали, що ураган пронісся приблизно за 45 секунд.

Чоловік одразу ж перевірив, чи все гаразд із його родиною. Видання зазначає, що ніхто з шістьох його рідних не постраждав. Сім'ї довелося вибиратися з ванної, розбираючи стіну, яка завалила вхід до кімнати. За словами Гілла, у всьому будинку залишилися лише три цілі стіни, і вони були частиною ванної кімнати, де вони вирішили сховатися. Буря зруйнувала будинок, залишивши мало що придатного для порятунку.

"У нас не було даху. Це було несамовито. Це було емоційно. Було дуже страшно. Оскільки шторм усе ще продовжувався, нам не було куди йти, нікому дзвонити", — додав він.

Зараз сім'я Гілла живе у друзів, сподіваючись згодом відновити свій будинок, який належав їм майже 100 років.

Раніше Фокус писав, що в США ураган знищив колекцію старовинних Chevrolet Corvette. Усі автомобілі серйозно пошкоджені, а деякі з них не підлягають відновленню.

Також повідомлялося, що на США обрушилося потужний торнадо. Як повідомляють журналісти, у місцевих лікарнях не вистачає машин швидкої допомоги для евакуації всіх постраждалих.