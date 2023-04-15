СМИ распространили обращение фейковой спецслужбы Польши к Медведеву (скриншоты)
В сети стал вирусным комментарий "Агентства национальной безопасности Польши" к посту экс-президента РФ Дмитрия Медведева, в котором чиновнику напоминают — смешивание алкоголя и наркотиков опасно. Но несмотря на синюю галочку, аккаунт оказался фейковым.
Якобы "Агентство национальной безопасности" Польши написало комментарий под сообщением заместителя председателя Совета национальной безопасности России Дмитрия Медведева, который угрожал премьер-министру Матеушу Моравецкому и стране исчезновением. В нем отмечено, что "очень опасно смешивать алкоголь с наркотиками". Фейковое ведомство поделилось своей реакцией в Twitter.
Директор польского Центра исследований современной среды безопасности Михал Марек обратил внимание, что в Польше нет учреждения под названием "Агентство национальной безопасности", а есть Агентство внутренней безопасности. Аккаунт, с которого распространили сообщение, оказался фейковым. Он призвал всегда проверять информацию и сохранять здравый смысл во время публикаций.
Сообщение Медведева
Российскому политику не понравились слова польского чиновника о том, что Россия быстро проигрывает в войне с НАТО. Медведев заявил, что Польша "обязательно исчезнет вместе со своим неразумным премьер-министром".
Дмитрий Медведев 14 апреля написал угрозы в адрес премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Он заявил, что "эта страна исчезнет". Это была его реакция в ответ на сделанное несколькими часами ранее руководителем правительства Польши заявление в интервью для NВС, что по мнению высокопоставленных чиновников в Польше "удары по территории России вполне законны для Украины" и что "Россия может не бояться войны с НАТО, поскольку однозначно ее проигрывает".
Медведев 2 апреля отреагировал на выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. Он заявил, что руководство Украины "постанет перед божьим судом" за выселение монахов и арест Митрополита Павла.