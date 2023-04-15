ЗМІ поширили звернення фейкової спецслужби Польщі до Медведєва (скріншоти)

У мережі став вірусним коментар "Агентства національної безпеки Польщі" до посади екс-президента РФ Дмитра Медведєва, в якому чиновнику нагадують — змішування алкоголю та наркотиків є небезпечним. Але незважаючи на синю галочку, аккаунт виявився фейковим.

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Нібито "Агентство національної безпеки" Польщі написало коментар під повідомленням заступника голови Ради національної безпеки Росії Дмитра Медведєва, який погрожував прем'єр-міністрові Матеушу Моравецькому та країні зникненням. У ньому наголошено, що "дуже небезпечно змішувати алкоголь із наркотиками". Фейкове відомство поділилося своєю реакцією у Twitter.

Директор польського Центру досліджень сучасного безпекового середовища Міхал Марек звернув увагу, що в Польщі немає установи під назвою "Агентство національної безпеки", а є Агентство внутрішньої безпеки. Акаунт, з якого поширили повідомлення, виявився фейковим. Він закликав завжди перевіряти інформацію та зберігати здоровий глузд під час публікацій.

ЗМІ поширили звернення фейкової спецслужби Польщі до Медведєва

Повідомлення Медведєва

Російському політику не сподобалися слова польського чиновника, що Росія швидко програє у війні з НАТО. Медведєв заявив, що Польща "обов'язково зникне разом із своїм нерозумним прем'єр-міністром".

Дмитро Медведєв 14 квітня написав погрози на адресу прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Він заявив, що "ця країна зникне". Це була його реакція у відповідь на зроблену кількома годинами раніше керівником уряду Польщі заяву в інтерв'ю для NВС, що, на думку високопосадовців у Польщі, "удари по території Росії цілком законні для України" і що "Росія може не боятися війни з НАТО, оскільки однозначно її програє".

Медведєв 2 квітня відреагував на виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври. Він заявив, що керівництво України "постане перед божим судом" за виселення ченців та арешт Митрополита Павла.