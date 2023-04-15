ЗМІ поширили звернення фейкової спецслужби Польщі до Медведєва (скріншоти)
У мережі став вірусним коментар "Агентства національної безпеки Польщі" до посади екс-президента РФ Дмитра Медведєва, в якому чиновнику нагадують — змішування алкоголю та наркотиків є небезпечним. Але незважаючи на синю галочку, аккаунт виявився фейковим.
Нібито "Агентство національної безпеки" Польщі написало коментар під повідомленням заступника голови Ради національної безпеки Росії Дмитра Медведєва, який погрожував прем'єр-міністрові Матеушу Моравецькому та країні зникненням. У ньому наголошено, що "дуже небезпечно змішувати алкоголь із наркотиками". Фейкове відомство поділилося своєю реакцією у Twitter.
Директор польського Центру досліджень сучасного безпекового середовища Міхал Марек звернув увагу, що в Польщі немає установи під назвою "Агентство національної безпеки", а є Агентство внутрішньої безпеки. Акаунт, з якого поширили повідомлення, виявився фейковим. Він закликав завжди перевіряти інформацію та зберігати здоровий глузд під час публікацій.
Повідомлення Медведєва
Російському політику не сподобалися слова польського чиновника, що Росія швидко програє у війні з НАТО. Медведєв заявив, що Польща "обов'язково зникне разом із своїм нерозумним прем'єр-міністром".
Дмитро Медведєв 14 квітня написав погрози на адресу прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Він заявив, що "ця країна зникне". Це була його реакція у відповідь на зроблену кількома годинами раніше керівником уряду Польщі заяву в інтерв'ю для NВС, що, на думку високопосадовців у Польщі, "удари по території Росії цілком законні для України" і що "Росія може не боятися війни з НАТО, оскільки однозначно її програє".
Медведєв 2 квітня відреагував на виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври. Він заявив, що керівництво України "постане перед божим судом" за виселення ченців та арешт Митрополита Павла.