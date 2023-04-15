Получили серьезные травмы: в Бордо автомобиль врезался в толпу людей (видео)

По и информации, которой располагает медиа, водитель легкового автомобиля мог не справиться с управлением и не вписаться в поворот.

Related video

В пятницу, 14 апреля, в Бордо (Франция) автомобилист не справился с управлением и въехал в толпу, ранив на своем пути семь человек. Об этом написало медиа France Bleu Gironde в субботу, 15 апреля.

По информации правоохранителей, которой обладает медиа, ДТП произошло в 23:00 на улице профессора Дарже. Автомобиль на большой скорости врезался в толпу и начал сметать все на своем пути.

В результате 18-летние юноша и девушка получили тяжелые травмы: у них раздроблены бедренные кости. Пострадавших оперативно доставили в больницу.

Еще четыре человека в возрасте от 17 до 26 лет также получили легкие ранения.

По состоянию на сейчас водитель автомобиля и трое его пассажиров были арестованы в Басене (коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия, — ред.). Их задержали люди, перекрыв дорогу автомобилю.

По предварительным данным водитель мог не вписаться в поворот из-за того, что потерял управление авто.

Напомним, 9 апреля пенсионерка на Rolls-Royce протаранила уникальную скульптуру стоимостью $3 миллиона. Американка на Rolls-Royce Dawn потеряла управляемость, снесла забор и врезалась в дорогую статую. Полиции она заявила, что не помнит момент ДТП.

А 4 апреля мы писали о том, что раритетный Chevrolet Corvette попал в ДТП во время передачи владельцу. Винтажный Chevrolet Corvette 1962 года доставили владельцу сразу после реставрации. В один момент спорткар начал быстро скатываться с автовоза, после чего упал.