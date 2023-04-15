Отримали серйозні травми: у Бордо автомобіль врізався у натовп людей (відео)

За інформацією, яку має медіа, водій легкового автомобіля міг не впоратися з керуванням і не вписатися в поворот.

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У п'ятницю, 14 квітня, у Бордо (Франція) автомобіліст не впорався з керуванням і в'їхав у натовп, поранивши на своєму шляху семеро людей. Про це написало медіа France Bleu Gironde у суботу, 15 квітня.

За інформацією правоохоронців, якою володіє медіа, ДТП сталася о 23:00 на вулиці професора Дарже. Автомобіль на великій швидкості врізався в натовп і почав змітати все на своєму шляху.

В результаті 18-річні юнак та дівчина отримали тяжкі травми: у них роздроблені стегнові кістки. Постраждалих оперативно доправили до лікарні.

Ще чотири особи віком від 17 до 26 років також отримали легкі поранення.

Наразі водія автомобіля і трьох його пасажирів заарештували в Басені (комуна у французькому департаменті Мозель регіону Лотарингія, — ред.). Їх затримали люди, перекривши дорогу автомобілю.

За попередніми даними, водій міг не вписатися в поворот через те, що втратив керування автомобілем.

Нагадаємо, 9 квітня пенсіонерка на Rolls-Royce протаранила унікальну скульптуру вартістю $3 мільйони. Американка на Rolls-Royce Dawn втратила керування, знесла паркан і врізалася в дорогу статую. Поліції вона заявила, що не пам'ятає момент ДТП.

А 4 квітня ми писали про те, що раритетний Chevrolet Corvette потрапив у ДТП під час передачі власнику. Вінтажний Chevrolet Corvette 1962 доставили власнику відразу після реставрації. Але спорткар почав швидко скочуватися з автовоза, після чого впав.