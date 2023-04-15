Задрожали стекла: в Казани жителей напугали взрыв и столб дыма (фото, видео)

Пресс-служба МЧС отрицает инцидент, а местные жители делятся фотографиями, на которых виден дым в районе танкового полигона

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В субботу, 15 апреля, жителей Казани (РФ) напугал громкий взрыв и столб белого дыма, который сразу начал подниматься в небо. Об этом сообщает местное медиа Inkazan.ru.

Казанцы сначала были напуганы мощным взрывом, а после — столбами клубившегося дыма. По предварительной информации медиа взрыв раздался в южном пригороде Казани, в районе танкового полигона.

Столбы дыма были видны даже жителям окрестных поселков Салмачи, Усады и Вознесенское.

В то же время местный Телеграм-канал опубликовал фото с места инцидента. Подписчики из числа местных жителей сообщили администрации канала о том, что первый хлопок произошел в районе Куюков, а следующий раздался через минут 20 недалеко от Усады.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану журналистов заверили в том, что никакой экстренной ситуации в городе не произошло.

15 апреля в Казани раздался взрыв, а в небо поднялся столб дыма

Напомним, 10 апреля в центре Москвы раздался взрыв рядом с Общественной палатой РФ. На месте взрыва в трех метрах от жилого дома образовалась воронка, глубина которой составляет 30 см, а диаметр — 20 см.

Также мы информировали о том, что 11 марта вспыхнул пропагандистский канал "Спас". Дом расположен возле телецентра "Останкино". По данным местного МЧС, возгорание проходило на первом этаже. Из здания оперативно эвакуировали людей. Общая площадь горения составила 50 кв. м.