Затремтіли шибки: у Казані мешканців налякали вибух і стовп диму (фото, відео)

Пресслужба МНС заперечує інцидент, а місцеві жителі публікують фотографії, на яких видно дим у районі танкового полігону.

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У суботу, 15 квітня, мешканців Казані (РФ) налякав гучний вибух і стовп білого диму, який одразу почав підійматися у небо. Про це повідомляє місцеве медіа Inkazan.ru.

Казанці спочатку були налякані потужним вибухом, а потім — стовпами диму, що клубився. За попередньою інформацією медіа, вибух пролунав у південному передмісті Казані, в районі танкового полігону.

Стовпи диму було видно навіть мешканцям навколишніх селищ Салмачі, Усади та Вознесенське.

Водночас місцевий Телеграм-канал опублікував фото з місця інциденту. Підписники з-поміж місцевих жителів повідомили адміністрації каналу про те, що перший вибух стався в районі Куюків, а наступний пролунав за хвилин 20 неподалік Усади.

У прес-службі МНС Росії у Татарстані журналістів запевнили в тому, що жодної екстреної ситуації в місті не сталося.

15 квітня у Казані пролунав вибух, а в небо піднявся стовп диму

Нагадаємо, 10 квітня в центрі Москви пролунав вибух поряд із Громадською палатою РФ. На місці вибуху за три метри від житлового будинку утворилася вирва, глибина якої становить 30 см, а діаметр — 20 см.

Також ми інформували про те, що 11 березня спалахнув пропагандистський канал "Спас". Будинок розташований біля телецентру "Останкіно". За даними місцевого МНС, спалах відбувався на першому поверсі. З будівлі оперативно евакуювали людей. Загальна площа горіння становила 50 кв. м.