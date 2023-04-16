Попал на $5000: в Канаде мужчина застрял в "зеркальной" скульптуре (фото)

Спасателям с помощью специального инструмента пришлось вскрыть конструкцию, чтобы извлечь оттуда мужчину. Мало того, что пострадавшему предстоит заплатить за порчу имущества, его также могут посадить в тюрьму.

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В Эдмонтоне, административном центре канадской провинции Альберта трем командам пожарных пришлось спасать 26-летнего мужчину, который застрял внутри местной достопримечательности — скульптуры Talus Dome. Об этом в воскресенье, 16 апреля, пишет британский таблоид Mirror.

Как сообщили очевидцы необычного происшествия, мужчина подошел слишком близко к скульптуре и, пытаясь забраться на нее, проскользнул через отверстие в конструкции.

Фото: The Mirror

Прохожий заметил, что кто-то застрял внутри, и вызвал службу спасения. Три бригады пожарных были вынуждены использовать тяжелое спасательное оборудование, чтобы освободить мужчину. Пожарным пришлось вскрыть конструкцию и извлечь одну из сфер, чтобы вытащить его невредимым.

"Мне нравятся шары, я один из немногих, кто их любит, поэтому я спустился посмотреть. Там внутри был парень", — рассказал очевидец Ханс Клявер.

По данным СМИ, 26-летнему мужчине было предъявлено обвинение в нанесении ущерба на сумму более $5 000, ему также грозит тюремное заключение.

Скульптура Talus Dome

Скульптура Talus Dome Фото: edmonton

Купол Талус в Эдмонтоне, расположенный рядом с мостом Кеснелл, установили в 2011 году. Он состоит из более чем 1 000 металлических шаров ручной работы, в которых отражается местный рельеф. Арт-объект создали Художники Бенджамин Болл и Гастон Ногес. По их словам, произведение имитирует груды камней и "относится к сосуществованию рукотворного и природного".

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