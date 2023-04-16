Потрапив на $5000: у Канаді чоловік застряг у "дзеркальній" скульптурі (фото)

Рятувальникам за допомогою спеціального інструменту довелося розрізати конструкцію, щоб витягти звідти чоловіка. Мало того, що потерпілому належить заплатити за псування майна, його також можуть ув'язнити.

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В Едмонтоні, адміністративному центрі канадської провінції Альберта, трьом командам пожежників довелося рятувати 26-річного чоловіка, який застряг усередині місцевої пам'ятки — скульптури Talus Dome. Про це у неділю, 16 квітня, пише британський таблоїд Mirror.

Як повідомили очевидці незвичайної події, чоловік підійшов надто близько до скульптури та, намагаючись забратися на неї, прослизнув через отвір у конструкції.

Фото: brit

Перехожий помітив, що хтось застряг усередині, і викликав службу порятунку. Три бригади пожежників змушені були використовувати важке рятувальне обладнання, щоб звільнити чоловіка. Пожежникам довелося розкрити конструкцію та витягти одну зі сфер, щоб витягнути його неушкодженим.

"Мені подобаються кулі, я один із небагатьох, хто їх любить, тому я спустився подивитися. Там усередині був хлопець", — розповів очевидець Ганс Клявер.

За даними ЗМІ, 26-річному чоловікові було висунуто звинувачення у завданні збитків на суму понад $5 000, йому також загрожує ув'язнення.

Скульптура Talus Dome

Скульптура Talus Dome Фото: edmonton

Купол Талус в Едмонтоні, розташований поряд із мостом Кеснелл, встановили у 2011 році. Він складається з більш ніж 1000 металевих куль ручної роботи, де відображається місцевий рельєф. Арт-об'єкт створили Художники Бенджамін Болл та Гастон Ногес. За їхніми словами, твір імітує купи каміння і "ставиться до співіснування рукотворного та природного".

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