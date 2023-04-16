Влияет ли подсчет калорий в меню на потребителя: издание The Sun опубликовало исследование

Несмотря на введение маркировки калорийности в меню в заведениях питания, количество людей, страдающих лишним весом, в Британии не уменьшается.

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Правительство Британии год назад ввело правила для владельцев заведений питания — указывать в меню количество калорий, впрочем, как показала практика, это никак не повлияло на продажу калорийных блюд и количество британцев, имеющих лишний вес. Об этом говорится в исследовании Sun on Sunday.

Так, издание в качестве примера взяло штат Эссекс — регион, где зафиксировано наибольшее количество людей с лишним весом — около 80%. Владельцы местных заведений быстрого питания говорят, что указание калорий никак не отразилось на продажах.

"У меня никогда не было ни одного клиента, который менял свой заказ из-за потребления калорий. Предложение по 20 горячим крылышкам за £5,99 продается очень хорошо. Я думаю, что люди его покупают, потому что это действительно выгодная покупка", — говорит руководитель группы Kentucky Fried Chicken Симран Пирес.

Сотрудники фастфудов отмечают, что людям трудно устоять перед дешевыми предложениями.

Так, год назад, правительство Великобритании обязало предприятия с общим штатом более 250 человек, включая кафе, рестораны и заведения питания, указывать общую калорийность нефасованных продуктов питания и безалкогольных напитков в меню, а также в посторонних приложениях и на платформах доставки еды. Но законодательство не повлияло на уровень ожирения жителей или их отношение к пище.

"Количество калорий в нашем меню никоим образом не меняет чьи-то привычки. Людей это не очень волнует. Единственные клиенты, которые обращают на это внимание, — это люди, которые участвуют в программе наблюдения за весом или что-то подобное. Тогда они могут измениться на менее калорийный соус. Даже когда изменения произошли год назад, клиентам, казалось, было безразлично", — говорит Келли Гуваза, работающая в городском магазине сэндвичей Subway.

Данные NHS, обнародованные на этой неделе по всей стране, показывают, что схема не отразилась на уровне ожирения. Новые данные показывают, что количество людей, живущих с диабетом, часто связанным с ожирением, впервые превысило пять миллионов.

Национальный опрос, опубликованный в декабре, показал, что 25,9% взрослых в Англии страдают ожирением и еще 37,9% имеют избыточный вес.

Последние данные также показали увеличение на 41% количества лиц в возрасте до 16 лет, госпитализированных из-за ожирения за прошлый год, с 8771 случаем в 2022 году по сравнению с 6210 в 2021 году.

Дженни Айдл, руководитель отдела питания мексиканской сети ресторанов Wahaca, сказала: "Мы не заметили никаких существенных изменений в повадках клиентов заказывать с момента введения подсчета калорий.

Диетолог SUN Аманда Урселл говорит, что люди видят калории, если они действительно этого хотят, и, прежде всего, должны иметь такое мышление, но это как новый режим физических упражнений, который надоедает людям.

"В Великобритании есть проблема ожирения по множеству причин — постоянная реклама и маркетинг менее здоровой пищи, тот факт, что многие из этих продуктов дешевле, чем здоровые варианты, и отсутствие знаний о том, как их готовить. Калории в меню могут помочь направить некоторых людей на менее калорийное направление, но всесторонняя политика борьбы с ожирением чрезвычайно важна", — сказала она.

Напомним, что исследования показали, что высокий уровень кофеина в крови может снизить количество жира в организме и снизить риск развития диабета 2 типа. Об этом сообщал The Guardian.

Также ранее сообщалось, что чашка кофе поможет человеку с интенсивными тренировками. Многочисленные исследования показали, что потребление кофеина может повысить физическую выносливость при высокоинтенсивных упражнениях.