Чи впливає підрахунок калорій у меню на споживача: видання The Sun оприлюднило дослідження

Попри запровадження маркування калорійності в меню в закладах харчування, кількість людей, які страждають на зайву вагу, у Британії не зменшується.

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Уряд Британії рік тому запровадив правила для власників закладів харчування — вказувати в меню кількість калорій, втім, як показала практика, це ніяк не вплинуло на продаж калорійних блюд та кількість британців, які мають зайву вагу. Про це йдеться в дослідженні Sun on Sunday.

Так, видання для прикладу взяло штат Ессекс — регіон, де зафіксована найбільша кількість людей із зайвою вагою — близько 80%. Власники місцевих закладів швидкого харчування говорять, що вказання калорій ніяк не позначилося на продажах.

"Я ніколи не мав жодного клієнта, який змінював своє замовлення через споживання калорій. Пропозиція щодо 20 гарячих крилець за £5,99 продається дуже добре. Я думаю, що люди його купують, тому що це дійсно вигідна покупка", — говорить керівник групи Kentucky Fried Chicken Сімран Пірес.

Працівники фастфудів зауважують, що людям важко встояти перед дешевими пропозиціями.

Так, рік тому, уряд Великої Британії зобов'язав підприємства із загальним штатом понад 250 осіб, включно з кафе, ресторанами та закладами харчування, вказувати загальну калорійність нефасованих продуктів харчування та безалкогольних напоїв у меню, а також у сторонніх додатках і на платформах доставлення їжі. Але законодавство не вплинуло на рівень ожиріння жителів чи їхнє ставлення до їжі.

"Кількість калорій у нашому меню жодним чином не змінює чиїсь звички. Людей це не дуже хвилює. Єдині клієнти, які звертають на це увагу, — це люди, які беруть участь у програмі спостереження за вагою або щось подібне. Тоді вони можуть змінитися на менш калорійний соус.Навіть коли зміни відбулися рік тому, клієнтам, здавалося, було байдуже", — говорить Келлі Гуваза, яка працює в міському магазині сендвічів Subway.

Дані NHS, оприлюднені цього тижня по всій країні, показують, що схема не вплинула на рівень ожиріння. Нові дані показують, що кількість людей, які живуть з діабетом, який часто пов’язаний з ожирінням, вперше перевищила п’ять мільйонів.

Національне опитування, опубліковане в грудні, показало, що 25,9% дорослих в Англії страждають ожирінням і ще 37,9% мають надмірну вагу.

Останні дані також показали збільшення на 41% кількості осіб віком до 16 років, які були госпіталізовані через ожиріння за минулий рік, з 8771 випадком у 2022 році порівняно з 6210 у 2021 році.

Дженні Айдл, керівник відділу харчування мексиканської мережі ресторанів Wahaca, сказала: "Ми не помітили жодних суттєвих змін у звичках клієнтів замовляти з моменту введення підрахунку калорій.

Дієтолог SUN Аманда Урселл, говорить, що люди бачать калорії, якщо вони справді цього хочуть, і, перш за все, повинні мати таке мислення, але це як новий режим фізичних вправ, який людям набридає.

"У Великобританії є проблема ожиріння через безліч причин — постійна реклама та маркетинг менш здорової їжі, той факт, що багато з цих продуктів дешевші, ніж здорові варіанти, і відсутність знань про те, як їх готувати. Калорії в меню можуть допомогти спрямувати деяких людей на менш калорійний напрямок, але всебічна політика боротьби з ожирінням є надзвичайно важливою", — сказала вона.

Нагадаємо, що дослідження показали, що високий рівень кофеїну в крові може знизити кількість жиру в організмі та зменшити ризик розвитку діабету 2 типу. Про це повідомляв The Guardian.

Також раніше повідомлялося, що чашка кави допоможе людині з інтенсивними тренуваннями. Численні дослідження показали, що споживання кофеїну може підвищити фізичну витривалість під час високоінтенсивних вправ.