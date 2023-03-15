Кофеїн може лікувати ожиріння та знижувати ризик діабету 2 типу: але є одна умова

Отримані результати можуть призвести до використання безкалорійних напоїв з кофеїном для зниження ожиріння та діабету 2 типу, але потрібні додаткові дослідження.

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Високий рівень кофеїну в крові може знизити кількість жиру в організмі та зменшити ризик розвитку діабету 2 типу, показують дослідження. Отримані результати можуть призвести до того, що напої з кофеїном, які не містять калорій, будуть використовуватися для зниження ожиріння та діабету 2 типу, хоча для цього необхідні подальші дослідження, пише The Guardian.

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Доктор Катаріна Кос, старша викладачка з діабету та ожиріння в Університеті Ексетера, сказала, що дослідження показує потенційну користь для здоров'я людей з високим рівнем кофеїну в крові, але додала: "Воно не вивчає і не рекомендує пити більше кави, що не було метою цього дослідження".

Вона сказала, що будь-які напої з кофеїном, що містять цукор і жир, нівелюють позитивний ефект.

Дослідники заявили, що їхня робота ґрунтується на раніше опублікованих дослідженнях, згідно з якими вживання від трьох до п'яти щоденних чашок кави, які містять у середньому 70-150 мг кофеїну, пов'язане з нижчим ризиком розвитку діабету 2 типу і серцево-судинних захворювань. За їхніми словами, оскільки ці дослідження були обсерваційними, в них було важко визначити, чи був ефект пов'язаний з кофеїном або іншими сполуками.

В останньому дослідженні використовувалася методика, відома як менделівська рандомізація, яка встановлює причинно-наслідкові зв'язки за допомогою генетичних даних. Команда виявила два найпоширеніші варіанти генів, пов'язаних зі швидкістю метаболізму кофеїну, і використала їх для визначення генетично прогнозованого рівня кофеїну в крові і того, чи пов'язано це зі зниженням ІМТ і жиру в організмі.

Люди, які є носіями генетичних варіантів, пов'язаних із повільним метаболізмом кофеїну, в середньому п'ють менше кави, проте рівень кофеїну в крові у них вищий, ніж у людей, які швидко його метаболізують.

Дослідники виявили, що майже половина зниження ризику розвитку діабету 2 типу була зумовлена втратою ваги. Відомо, що кофеїн прискорює метаболізм, посилює спалювання жиру і знижує апетит. За оцінками, щоденне споживання 100 мг кофеїну збільшує витрату енергії приблизно на 100 калорій на день.

У висновках є обмеження, зокрема те, що дослідження було засноване на даних майже 10 000 осіб переважно європейського походження, які брали участь у шести довгострокових дослідженнях.

Доктор Стівен Лоуренс, доцент-клініцист медичної школи Університету Ворвіка, сказав, що дослідження було "цікавим" і використовувало "хорошу науку", але зауважив, що менделівська оцінка була "відносно новою методикою" і, хоча вона виявилася корисною, вона залишається "вразливою для упередженості".

За його словами, це може призвести до майбутніх досліджень, які зрештою дадуть змогу розробити перспективні методи лікування. "Це хороша наука, що формує гіпотези або ідеї. Однак це не доводить причинно-наслідковий зв'язок. Тому нам потрібно бути обережними і не поспішати з інтерпретацією".

Автори зробили "великий стрибок довіри", припустивши, що втрата ваги, викликана підвищеним споживанням кофеїну, знизить ризик розвитку діабету 2 типу, сказав Лоуренс, додавши, що це не більш ефективно, ніж зниження споживання калорій і збільшення фізичної активності. Крім того, споживання кофеїну викликає у деяких людей прискорене серцебиття і ненормальні серцеві ритми, тому він не підходить для всіх.

Він також задався питанням: "Чи повинні люди пити більше кави, щоб знизити ризик ожиріння або діабету? Наукові дані відносно переконливо свідчать про те, що споживання кофеїну збільшує спалювання жиру навіть у стані спокою. Однак він не є засобом лікування ожиріння і за неправильного застосування може призвести до збільшення ваги або навіть нашкодити".

Раніше Фокус писав про те, що чашка кави допоможе людині з інтенсивними тренуваннями. Численні дослідження показали, що споживання кофеїну може підвищити фізичну витривалість під час високоінтенсивних вправ, таких як біг, їзда на велосипеді чи плавання.