Кофеин может лечить ожирение и снижать риск диабета 2 типа: но есть одно условие

Полученные результаты могут привести к использованию бескалорийных напитков с кофеином для снижения ожирения и диабета 2 типа, но необходимы дополнительные исследования.

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Высокий уровень кофеина в крови может снизить количество жира в организме и уменьшить риск развития диабета 2 типа, показывают исследования. Полученные результаты могут привести к тому, что напитки с кофеином, не содержащие калорий, будут использоваться для снижения ожирения и диабета 2 типа, хотя для этого необходимы дальнейшие исследования, пишет The Guardian.

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Доктор Катарина Кос, старший преподаватель по диабету и ожирению в Университете Эксетера, сказала, что исследование показывает потенциальную пользу для здоровья людей с высоким уровнем кофеина в крови, но добавила: "Оно не изучает и не рекомендует пить больше кофе, что не было целью данного исследования".

Она сказала, что любые напитки с кофеином, содержащие сахар и жир, нивелируют положительный эффект.

Исследователи заявили, что их работа основывается на ранее опубликованных исследованиях, согласно которым употребление от трех до пяти ежедневных чашек кофе, содержащих в среднем 70-150 мг кофеина, связано с более низким риском развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний. По их словам, поскольку эти исследования были обсервационными, в них было трудно определить, был ли эффект связан с кофеином или другими соединениями.

В последнем исследовании использовалась методика, известная как менделевская рандомизация, которая устанавливает причинно-следственные связи с помощью генетических данных. Команда обнаружила два распространенных варианта генов, связанных со скоростью метаболизма кофеина, и использовала их для определения генетически прогнозируемого уровня кофеина в крови и того, связано ли это со снижением ИМТ и жира в организме.

Люди, которые являются носителями генетических вариантов, связанных с медленным метаболизмом кофеина, в среднем пьют меньше кофе, однако уровень кофеина в крови у них выше, чем у людей, которые быстро его метаболизируют.

Исследователи обнаружили, что почти половина снижения риска развития диабета 2 типа была обусловлена потерей веса. Известно, что кофеин ускоряет метаболизм, усиливает сжигание жира и снижает аппетит. По оценкам, ежедневное потребление 100 мг кофеина увеличивает расход энергии примерно на 100 калорий в день.

В выводах есть ограничения, в том числе то, что исследование было основано на данных почти 10 000 человек преимущественно европейского происхождения, которые принимали участие в шести долгосрочных исследованиях.

Доктор Стивен Лоуренс, доцент-клиницист медицинской школы Университета Уорвика, сказал, что исследование было "интересным" и использовало "хорошую науку", но отметил, что менделевская оценка была "относительно новой методикой" и, хотя и она оказалась полезной, она остается "уязвимой для предвзятости".

По его словам, это может привести к будущим исследованиям, которые в конечном итоге позволят разработать перспективные методы лечения. "Это хорошая наука, формирующая гипотезы или идеи. Однако это не доказывает причинно-следственную связь. Поэтому нам нужно быть осторожными и не спешить с интерпретацией".

Авторы совершили "большой прыжок веры", предположив, что потеря веса, вызванная повышенным потреблением кофеина, снизит риск развития диабета 2 типа, сказал Лоуренс, добавив, что это не более эффективно, чем снижение потребления калорий и увеличение физической активности. Кроме того, потребление кофеина вызывает у некоторых людей учащенное сердцебиение и ненормальные сердечные ритмы, поэтому он не подходит для всех.

Он также задался вопросом: "Должны ли люди пить больше кофе, чтобы снизить риск ожирения или диабета? Научные данные относительно убедительно свидетельствуют о том, что потребление кофеина увеличивает сжигание жира даже в состоянии покоя. Однако он не является средством лечения ожирения и при неправильном применении может привести к увеличению веса или даже навредить".

Ранее Фокус писал о том, что чашка кофе поможет человеку с интенсивными тренировками. Многочисленные исследования показали, что потребление кофеина может повысить физическую выносливость во время высокоинтенсивных упражнений, таких как бег, езда на велосипеде или плавание.