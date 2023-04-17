Скрыл интерес жены: в Британии начали расследование в отношении премьера Сунака, — СМИ

По данным британской прессы, глава правительства не сообщил о конфликте интересов, когда предлагал внедрить реформу в сфере ухода за детьми. Выяснилось, что фирма его супруги получит выгоду от изменений в бюджете.

Related video

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак стал объектом расследования парламентской комиссии по борьбе со злоупотреблениями в связи с утверждениями о том, что он не заявил о конфликте интересов. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает британское интернет-издание The Independent.

Вопросы к британскому премьеру возникли после того, как выяснилось, что агентство по уходу за детьми, совладелицей которого является его жена Акшата Мурти, получит выгоду от изменений в политике бюджета.

Сообщается, что глава правительства не упомянул об интересе своей жены, когда говорил о реформах в области ухода за детьми на заседании парламентского комитета в прошлом месяце.

Как пишут британские СМИ, в понедельник парламентский уполномоченный по стандартам заявил, что в отношении премьер-министра проводится расследование в связи с возможным недекларированием интересов.

Источник на Даунинг-стрит подтвердил журналистам, что расследование касается агентства по уходу за детьми Koru Kids. Отмечается, что это расследование — не первый случай, когда финансы и деловые интересы жены премьера Акштаты Мурти оказываются в центре политического внимания ее мужа.

Наследница и венчурный капиталист, состояние которой исчисляется сотнями миллионов фунтов стерлингов, подверглась критике после того, как в прошлом году газета The Independent показала, что она уклонялась от уплаты налогов, получив статус некоммерческой организации. Позже она отказалась от этого статуса после того, как разоблачения вызвали взрыв возмущения.

Примечательно, что у Сунака спросили о возможных конфликтах интересов, связанных с бюджетом, когда он выступал на слушаниях в Комитете по связям в прошлом месяце. На вопрос члена парламента от лейбористов Кэтрин МакКиннелл о том, есть ли у него что-либо, о чем он должен заявить, он сказал: "Нет, все мои сведения декларируются в обычном порядке".

Koru Kids — одно из шести частных агентств по уходу за детьми, с которыми проводятся консультации по пилотной схеме в рамках объявленной в бюджете правительственной реформы системы ухода за детьми.

Позиция Риши Сунака

В письме в Комитет по связям от 4 апреля 2023 года Сунак отметил, что правильно заявил интерес и проблем быть не должно.

"Я отмечаю, что в средствах массовой информации появились сообщения о миноритарной доле моей жены в компании Koru Kids. Комитет задавал мне вопросы в моем качестве премьер-министра. Я хотел бы уточнить для парламентского протокола, что этот интерес был правильно заявлен в Офисе Кабинета министров. Последний список министерских интересов будет вскоре опубликован независимым советником сэром Лори Магнусом", — говорится в сообщении Сунака.

Напомним, 20 марта британский премьер Риши Сунак заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин должен использовать свой государственный визит в Москву, чтобы призвать президента Владимира Путина "прекратить бомбардировки украинских городов, больниц и школ".

Ранее, 24 февраля Сунак, несмотря на сопротивление главы Минобороны Бена Уоллеса, потребовал предоставить украинским военным многоцелевой истребитель четвертого поколения Typhoon.