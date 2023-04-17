Не только зерно: Словакия расширила список продуктов, запрещенных к импорту из Украины

Теперь в перечень входят кукуруза, вино, сахар, фрукты и овощи, но правительство может внести изменения.

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В понедельник, 17 апреля, правительство Словакии увеличило список запрещенных к импорту продуктов из Украины. Об этом пишет местное издание Aktuality со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Самуэля Влчана.

Кроме зерна это европейское государство отказалось импортировать из нашей страны кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи. В перечень пока не входят продукты животного происхождения.

Запрет будет действовать до особого распоряжения. Также отмечается, что в список запрещенных продуктов могут внести изменения.

"Польша согласилась на строгие запреты и мы должны были отреагировать, чтобы защитить словацкий рынок", – издание цитирует заявление чиновника.

Также министр добавил, что в отличие от Польши, Словакия будет только транзитным государством в знак солидарности.

Предыстория

13 апреля Министерство сельского хозяйства и развития регионов Словакии приняло решение выдать новый запрет на импортированное украинское зерно. Причина в том, что в нем были обнаружены пестициды, которые запрещены на территории Европейского союза.

"Постановление накладывает строгий запрет на переработку и выпуск на рынок уже заготовленного украинского зерна и муки из него. В проверенном образце подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в Европейском союзе (ЕС) и оказывает негативное влияние на здоровье человека. В этой ситуации министерство не рекомендует импортировать какое-либо украинское зерно или продукты из него", — говорится в пресс-релизе Министерства сельского хозяйства.

Как сообщает Reuters, государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш заявил, что Венгрия планирует продлить запрет на импорт украинского зерна после 30 июня, если Европейский союз не примет достаточных мер по защите венгерских фермеров.

Также СМИ писали, что Польша и Венгрия в субботу, 15 апреля, объявили о запрете на импорт зерна и других продуктов питания из Украины, мотивируя свое решение защитой отечественного сельскохозяйственного сектора. В Еврокомиссии назвали неприемлемыми действия этих государств.