Не лише зерно: Словаччина розширила список продуктів, заборонених до імпорту з України

Тепер до переліку входять кукурудза, вино, цукор, фрукти та овочі, але уряд може внести зміни.

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У понеділок, 17 квітня, уряд Словаччини збільшив список заборонених для імпорту продуктів з України. Про це пише місцеве видання Aktuality із посиланням на заяву міністра сільського господарства Самуеля Влчана.

Окрім зерна ця європейська держава відмовилася імпортувати з нашої країни кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі. До переліку поки що не входять продукти тваринного походження.

Заборона діятиме до особливого розпорядження. Також зазначається, що до списку заборонених продуктів можуть бути внесені зміни.

"Польща погодилася на суворі заборони й ми мали відреагувати, щоб захистити словацький ринок", — видання цитує заяву чиновника.

Також міністр додав, що, на відміну від Польщі, Словаччина буде лише транзитною державою на знак солідарності.

Передісторія

13 квітня Міністерство сільського господарства та розвитку регіонів Словаччини ухвалило рішення видати нову заборону на імпортоване українське зерно. Причина в тому, що в ньому було виявлено пестициди, заборонені на території Європейського Союзу.

"Постанова накладає сувору заборону на переробку та випуск на ринок вже заготовленого українського зерна та борошна з нього. У перевіреному зразку підтверджено наявність пестициду, який не дозволений у Європейському союзі (ЄС) та негативно впливає на здоров'я людини. У цій ситуації міністерство не рекомендує імпортувати якесь українське зерно чи продукти з нього", — йдеться у пресрелізі Міністерства сільського господарства.

Як повідомляє Reuters, державний секретар Міністерства сільського господарства Угорщини Шандор Фаркаш заявив, що Угорщина планує продовжити заборону імпорту українського зерна після 30 червня, якщо Європейський союз не вживе достатніх заходів щодо захисту угорських фермерів.

Також ЗМІ писали, що Польща та Угорщина в суботу, 15 квітня, оголосили про заборону імпорту зерна та інших харчових продуктів з України, мотивуючи своє рішення захистом вітчизняного сільськогосподарського сектору. У Єврокомісії назвали неприйнятними дії цих держав.