Угорщина може продовжити заборону на імпорт зерна з України: названо умову

Попри попередження Єврокомісії, угорський уряд поки не готовий відмовитися від обмежень навіть після 30 червня.

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Будапешт планує продовжити заборону імпорту українського зерна, якщо Європейський Союз не вживе достатніх заходів щодо захисту угорських фермерів. Про це заявив державний секретар Міністерства сільського господарства Угорщини Шандор Фаркаш, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Угорщина має намір продовжити заборону на імпорт зерна з України й після 30 червня. Таким чином, уряд збирається захистити своїх аграріїв у разі, якщо цього не зробить ЄС, вживши відповідних заходів.

Нагадаємо, Варшава та Будапешт у суботу, 15 квітня, оголосили про заборону на імпорт зерна та інших харчових продуктів з України, мотивуючи своє рішення захистом вітчизняного сільськогосподарського сектору.

Після цього в Єврокомісії заявили, що торговельна політика є прерогативою виключно ЄС, а односторонні дії країн назвали неприйнятними.

Попередження ЄС Угорщині та Польщі

За словами речниці Єврокомісії Аріани Подести, у відомстві знають про те, що Польща та Угорщина заборонили імпорт зерна та іншої сільгосппродукції з України, і просять відповідні відомства обох країн надати додаткові відомості, щоб можна було оцінити введені обмежувальні заходи.

Подеста наголосила, що таке відбувається у складні часи, коли важливо координувати та погоджувати будь-які рішення в Євросоюзі.

Минулого року Польща та Угорщина скасували мита на українське зерно, щоб допомогти з постачанням в інші країни світу, але експорт спричинив перенасичення зерна на європейському ринку. У результаті фермери з Польщі, Угорщини та інших країн почали втрачати прибуток.

Міністр сільського господарства Угорщини напередодні заявив, що за відсутності дієвих заходів з боку ЄС його країна наслідуватиме приклад Польщі та заборонить експорт українського зерна до кінця липня.

Насамперед Варшава домовилася з Києвом про обмеження експорту.

Така обмежувальна угода поширюється на зерно, кукурудзу та низку іншої продукції. Напередодні ж Варшава розширила список, який тепер включає десятки іншої продукції. Вальдемар Буда, голова Міністерства розвитку та технологій Польщі в неділю, 16 квітня, у своєму Twitter зазначив, що країна йде ще далі, і подібні заходи тепер передбачають заборону транзиту українського зерна через польську територію.

Реакція України

Міністр сільського господарства України Микола Сольський в ефірі телемарафону заявив, що експорт зерна з України призвів до високої конкуренції в інших країнах і що українські аграрії опинилися в найскладнішому становищі.

"Ми розуміємо, що фермерам польським важко, ми всі знаємо, хто і що причина цього, — пояснив він. — Але очевидно, що кожна людина у світі знає, що найважче українським фермерам".

Нагадаємо, що 13 квітня заборону на українське зерно запровадили у Словаччині. Постанова накладає сувору заборону на переробку та випуск на ринок українського зерна та борошна.

7 квітня ЗМІ повідомляли, що протести проти імпорту українського зерна виникли у Румунії. Місцеві виробники вимагали відшкодування збитків через конкуренцію з українською зернопродукцією.