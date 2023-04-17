Венгрия может продлить запрет на импорт зерна из Украины: названо условие

Несмотря на предупреждение Еврокомиссии венгерское правительство пока не готово отказаться от ограничений даже после 30 июня.

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Будапешт планирует продлить запрет на импорт украинского зерна, если Европейский союз не примет достаточных мер по защите венгерских фермеров. Об этом заявил государственный секретарь Министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш, информирует Reuters.

Отмечается, что Венгрия собирается продолжить запрет на импорт зерна из Украины и после 30 июня. Таким образом правительство собирается защитить своих аграриев в случае, если этого не сделает ЕС, приняв соответствующие меры.

Напомним, Варшава и Будапешт в субботу, 15 апреля, объявили о запрете на импорт зерна и других продуктов питания из Украины, мотивируя свое решение защитой отечественного сельскохозяйственного сектора.

После этого в Еврокомиссии заявили, что торговая политика — прерогатива исключительно ЕС, а односторонние действия стран назвали неприемлемыми.

Предупреждение ЕС Венгрии и Польше

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Арианы Подесты, ведомству известно о том, что Польша и Венгрия запретили импорт зерна и прочей сельхозпродукции из Украины, и просит соответствующие ведомства обеих стран предоставить дополнительные сведения, чтобы можно было оценить введенные ограничительные меры.

Подеста подчеркнула, что подобное происходит в сложные времена, когда важно координировать и согласовывать любые решения в Евросоюзе.

В прошлом году Польша и Венгрия отменили пошлины на украинское зерно, чтобы помочь с поставками в другие страны мира, но экспорт привел к перенасыщению зерна на европейском рынке. В итоге фермеры из Польши, Венгрии и других стран стали терять прибыль.

Министр сельского хозяйства Венгрии накануне заявил, что в отсутствие действенных мер со стороны ЕС его страна последует примеру Польши и запретит экспорт украинского зерна до конца июля.

Прежде Варшава договорилась с Киевом об ограничении экспорта.

Такое ограничительное соглашение распространяется на зерно, кукурузу и ряд другой продукции. Накануне же Варшава расширила список, который теперь включает десятки другой продукции. Вальдемар Буда, глава Министерства развития и технологий Польши в воскресенье, 16 апреля, в своем Twitter отметил, что страна идет еще дальше, и подобные меры теперь предусматривают запрет на транзит украинского зерна через польскую территорию.

Реакция Украины

Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский в эфире телемарафона заявил, что экспорт зерна из Украины привел к высокой конкуренции в других странах и что украинские аграрии оказалась в наиболее сложном положении.

"Мы понимаем, что фермерам польским трудно, мы все знаем, кто и что причина этого, — пояснил он. — Но, очевидно, что каждый человек в мире знает, что труднее всего украинским фермерам".

Напомним, что 13 апреля запрет на украинское зерно ввели в Словакии. Постановление налагает строгий запрет на переработку и выпуск на рынок украинского зерна и муки.

7 апреля СМИ сообщали, что протесты против импорта украинского зерна возникли в Румынии. Местные производители потребовали возмещения убытков из-за конкуренции с украинской зернопродукцией.