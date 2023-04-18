По указанию мэра: в Москве находят призывников благодаря камерам видеонаблюдения

Российский полковник Максим Локтев рассказал, что, имея данные о местах проживания и учебы человека, вручить ему повестку нетрудно.

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Военнослужащие РФ определяют место жительства призывников в Москве с помощью системы видеонаблюдения. Об этом рассказал ТАСС военный комиссар города полковник Максим Локтев.

"Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник учится", — объяснил Локтев.

Военный комиссар Москвы подчеркнул, что с такой информацией вручить повестку человеку не составляет труда. По его мнению, основной причиной, почему призывники не приходят в военкоматы, является проживание не по месту регистрации.

"Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и главного управления МВД России в столице", — передает ТАСС.

По информации медиа, 1 апреля в РФ стартовал весенний призыв, в течение которого на военную службу должны забрать 147 тысяч россиян.

Напомним, 17 апреля стало известно, что в Госдуме РФ предлагают ввести уголовную ответственность за содействие аресту Владимира Путина.

Также 17 апреля была обнародована статистика, согласно которой через войну в Украине пройдут не менее 750 тысяч российских захватчиков.