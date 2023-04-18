За вказівкою мера: у Москві знаходять призовників завдяки камерам відеоспостереження

Російський полковник Максим Локтєв розповів, що, маючи дані про місця проживання та навчання людини, вручити їй повістку неважко.

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Військкомати РФ визначають місце проживання призовників у Москві за допомогою системи відеоспостереження. Про це розповів ТАСС військовий комісар міста полковник Максим Локтєв.

"Для визначення місця проживання призовника використовуються системи відеоспостереження міста Москви, за вказівкою мера Москви організації, в яких працюють призовники, надають у військові комісаріати відомості про них. Освітні організації допомагають нам визначити, де призовник навчається", — пояснив Локтєв.

Військовий комісар Москви наголосив, що з такою інформацією вручити повістку людині не складає труднощів. На його думку, основною причиною, чому призовники не приходять у військкомати, є проживання не за місцем реєстрації.

"Зараз цьому питанню приділяється велика увага за підтримки мера Москви Сергія Собяніна та головного управління МВС Росії у столиці", — передає ТАСС.

За інформацією медіа, 1 квітня у РФ стартував весняний призов, впродовж якого на військову службу мають забрати 147 тисяч росіян.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що у Держдумі РФ пропонують запровадити кримінальну відповідальність за сприяння арешту Володимира Путіна.

Також 17 квітня була оприлюднена статистика, згідно з якою через війну в Україні пройдуть не менше 750 тисяч російських загарбників.