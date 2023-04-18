В США расскажут о последствиях "слива" секретных документов через 45 дней, — Пентагон

По словам пресс-секретаря Сабрины Сингх, в ведомстве проводят ежедневные заседания для того, чтобы изучить масштаб проблемы. В ближайшие полтора месяца они будут заняты совершенствованием процедур, которые связаны с хранением данных.

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Результаты проверки "слива" секретных документов США будут готовы лишь через полтора месяца. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх 17 апреля.

По ее словам, расследование уже началось, и ведомству понадобится не менее 45 дней на то, чтобы сделать выводы об утечке документов под грифом "Секретно". В Пентагоне "продолжают проводить ежедневные совещания для изучения объема и масштаба этой утечки, а также для обеспечения принятия соответствующих мер по смягчению последствий".

Кроме того, глава Министерства обороны США Ллойд Остин поручил начать проверку безопасности программ и процедур, которые относятся к вопросу хранения секретных документов.

Пока что в Пентагоне не могут предсказать, какие будут последствия у этой ситуации, но через полтора месяца в ведомстве заявят о первых рекомендациях, которые связаны с совершенствованием политики и процедур министерства, связанных с защитой секретной информации.

Напомним, 17 апреля издание WSJ сообщало, что экс-военнослужащая США может быть причастной к "сливу" документов Пентагона. Девушка по имени Сара Билс, как отмечают журналисты, была администратором пророссийского Telegram-канала "Donbass Devushka". Именно там были опубликованы некоторые секретные документы Пентагона.

13 апреля был арестован 21-летний летчик Джек Тейшейра, который является вероятным виновником. За совершенное преступление, если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы. По информации журналистов, в суде он отрицал все обвинения в свой адрес, а следующие слушания состоятся на этой неделе.