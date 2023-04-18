У США розкажуть про наслідки "зливу" секретних документів за 45 днів, — Пентагон

За словами речницi Сабрини Сінгх, у відомстві проводять щоденні засідання для того, щоб вивчити масштаб проблеми. У найближчі півтора місяці вони будуть зайняті вдосконаленням процедур, пов'язаних із зберіганням даних.

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Результати перевірки "зливу" секретних документів США будуть готові лише за півтора місяці. Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх 17 квітня.

За її словами, розслідування вже почалося, і відомству знадобиться щонайменше 45 днів на те, щоб зробити висновки про витік документів під грифом "Секретно". У Пентагоні "продовжують проводити щоденні наради для вивчення обсягу та масштабу цього витоку, а також для забезпечення відповідних заходів щодо пом'якшення наслідків".

Крім того, глава Міністерства оборони США Ллойд Остін доручив розпочати перевірку безпеки програм та процедур, що стосуються питання зберігання секретних документів.

Поки що в Пентагоні не можуть передбачити, які будуть наслідки в цій ситуації, але через півтора місяці у відомстві заявлять про перші рекомендації, пов'язані із удосконаленням політики та процедур міністерства, пов'язаних із захистом секретної інформації.

Нагадаємо, 17 квітня видання WSJ повідомляло, що ексвійськовослужбовиця США може бути причетною до "зливу" документів Пентагону. Дівчина на ім'я Сара Білс, як зазначають журналісти, була адміністратором проросійського Telegram-каналу "Donbass Devushka". Саме там було опубліковано деякі секретні документи Пентагону.

13 квітня було заарештовано 21-річного льотчика Джека Тейшейру, який є ймовірним винуватцем. За скоєний злочин, якщо вина буде доведена, йому загрожує до 15 років ув'язнення. За інформацією журналістів, у суді він заперечував усі звинувачення на свою адресу, а наступні слухання відбудуться цього тижня.