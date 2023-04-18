"Почему это беспокоит людей?": женщина назвала свою дочь в честь специи (видео)

Брук Шерн и ее партнер столкнулись с волной критики после того как назвали свою дочь Гвоздикой. Женщина имеет больше 320 тысяч подписчиков в TikTok. В одном из своих видео она дала отпор осуждающим ее выбор людям.

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Брук Шерн назвала свою дочь в честь ароматной специи. В марте 2022 года она родила девочку, которой дали имя Гвоздика. Пользователи в социальных сетях начали осуждать женщину за выбор имени, утверждая, что ребенок будет обижаться на нее в будущем. Об этом рассказывает The Mirror.

Мать столкнулась с критикой после того, как в соцсетях рассказала, что назвала свою дочь в честь специи, обычно используемой в супах и соусах.

В одном из своих последних видео в TikTok Брук Шерн дала отпор людям, которые продолжали осуждать ее за выбор имени для малышки. В ролике она показывает зрителям фотографии и видео с первого года жизни Гвоздики, демонстрируя, как она плачет в родильном зале и играет в их гостиной.

"Вау, мы не можем поверить, что ты назвала свою малышку в честь специи… Нам все равно, потому что она самая милая малышка на свете", — подписала женщина трогательное видео.

После того как ее ролик набрал почти 13 000 просмотров, Брук получила и приятные комментарии от людей, которые поддержали выбор родителей.

"Это прекрасно. Не могу понять почему людей это должно беспокоить. Это ваша дочь, и вы сами решили, как ее назвать", — написал один из пользователей TikTok.

Ранее Фокус писал, что женщина отыскала потерявшеюся дочь благодаря видео из TikTok. Криста Пайпер вспомнила увиденный ею ролик о матери, которая потеряла ребенка в супермаркете. Вместо того чтобы называть имя девочки, женщина начала громко выкрикивать во что та была одета.

Также сообщается, что в США 5-летняя девочка взяла телефон мамы и потратила огромную сумму денег в интернете. Американка Джессика Нуньес не понимает как ее ребенок смог найти нужные товары на Amazon. Однако любопытно, что еще за день до оформления заказа ее дочь говорила об этом.