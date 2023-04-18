"Почему это беспокоит людей?": женщина назвала свою дочь в честь специи (видео)
Брук Шерн и ее партнер столкнулись с волной критики после того как назвали свою дочь Гвоздикой. Женщина имеет больше 320 тысяч подписчиков в TikTok. В одном из своих видео она дала отпор осуждающим ее выбор людям.
Брук Шерн назвала свою дочь в честь ароматной специи. В марте 2022 года она родила девочку, которой дали имя Гвоздика. Пользователи в социальных сетях начали осуждать женщину за выбор имени, утверждая, что ребенок будет обижаться на нее в будущем. Об этом рассказывает The Mirror.
Мать столкнулась с критикой после того, как в соцсетях рассказала, что назвала свою дочь в честь специи, обычно используемой в супах и соусах.
В одном из своих последних видео в TikTok Брук Шерн дала отпор людям, которые продолжали осуждать ее за выбор имени для малышки. В ролике она показывает зрителям фотографии и видео с первого года жизни Гвоздики, демонстрируя, как она плачет в родильном зале и играет в их гостиной.
"Вау, мы не можем поверить, что ты назвала свою малышку в честь специи… Нам все равно, потому что она самая милая малышка на свете", — подписала женщина трогательное видео.
@brookescheurn Her name is Clove & she is adorable 😭❤️ #foryoupage #fypシ #parents #parentsoftiktok #parenttiktok #moms #momsoftiktok #mommytiktok #momtok #mommylife #momlife #viral #trend #brookeandrhett ♬ ylang ylang - 🫶🏻 • Friends
После того как ее ролик набрал почти 13 000 просмотров, Брук получила и приятные комментарии от людей, которые поддержали выбор родителей.
"Это прекрасно. Не могу понять почему людей это должно беспокоить. Это ваша дочь, и вы сами решили, как ее назвать", — написал один из пользователей TikTok.
Ранее Фокус писал, что женщина отыскала потерявшеюся дочь благодаря видео из TikTok. Криста Пайпер вспомнила увиденный ею ролик о матери, которая потеряла ребенка в супермаркете. Вместо того чтобы называть имя девочки, женщина начала громко выкрикивать во что та была одета.
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